'Quả ngọt' từ chính sách BHXH tự nguyện

Triển khai từ năm 2008, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một trong những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người lao động tự do có thêm cơ hội tham gia mạng lưới an sinh xã hội. Khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng khi đến tuổi. Ngoài ra, khi hưởng chế độ lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện được cấp thẻ BHYT với mức quyền lợi lên tới 95% chi phí do quỹ BHYT chi trả.

Vừa được nhận lương hưu sau quá trình tham gia BHXH tự nguyện, ông Ngô Văn Sĩ (62 tuổi, ở P.Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), người lao động tự do cho biết, năm 2008, khi được nhân viên BHXH tỉnh Ninh Thuận tư vấn, ông quyết định tham gia BHXH tự nguyện để có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu khi về già. Tháng 11.2024 vừa rồi, ông Sĩ được nhận tháng lương hưu đầu tiên, hơn 2,8 triệu đồng/tháng. Tuy không lớn nhưng ông Sĩ có cuộc sống ổn định, không phụ thuộc vào con cháu và được quỹ BHYT chi trả khi đi đau ốm.

Người dân tham gia BHXH tự nguyện được nhận lương hưu, đảm bảo cuộc sống và có thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe khi về già

Sau gần 17 năm triển khai, đến nay tỉnh Ninh Thuận có 15.522 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có hàng trăm người đã được nhận lương hưu. Đây không chỉ là niềm vui đối với người tham gia mà cũng chính là "quả ngọt" đối với những người làm công tác BHXH.

Phó giám đốc BHXH Ninh Thuận Nguyễn Trung Thành cho biết, để đưa chính sách BHXH tự nguyện đến gần với người dân, đơn vị không ngừng tuyên truyền cả về nội dung và hình thức. Qua đó, nhận thức của người dân về các chính sách BHXH tự nguyện ngày càng nâng cao. "Chúng tôi triển khai tuyên truyền các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước khi tham gia BHXH tự nguyện đến từng khu phố, thôn xóm để người dân nắm bắt, lựa chọn tham gia", ông Nguyễn Trung Thành nói và cho biết ngoài người lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện, còn có nhiều cán bộ từng công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có thời gian tham gia BHXH bắt buộc nhưng vì lý do nào đó phải nghỉ việc hoặc đến tuổi nghỉ hưu mà còn thiếu thời gian tham gia BHXH, họ tiếp tục đóng nối BHXH tự nguyện để được nhận lương hưu.

Vừa mới nhận tháng lương hưu vào kỳ chi trả tháng 4.2025 theo chủ trương của BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tri (62 tuổi, ở P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) không giấu được niềm vui cho biết, ông làm hợp đồng tại Hội Y học cổ truyền tỉnh Ninh Thuận từ năm 2000. Sau khi nghỉ việc, định làm thủ tục để hưởng BHXH một lần nhưng khi tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện, ông Tri quyết định tham gia BHXH tự nguyện, nối với thời gian đã tham gia BHXH trước đó để hưởng lương hưu. Đến nay, khi đủ tuổi nghỉ hưu, ông Tri được nhận lương hưu, đảm bảo cuộc sống và có thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe.

Theo Phó giám đốc BHXH Ninh Thuận Nguyễn Trung Thành, để nâng cao tỷ lệ người hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, BHXH Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông với sự đổi mới mạnh mẽ về hình thức, mô hình và phương pháp thực hiện, giúp nâng cao hiểu biết của người dân về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.