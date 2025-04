[CẬP NHẬT] Đêm trắng trước lễ diễu binh 30.4: Có một TP.HCM thật lạ, đẹp vô cùng!

Gần 2 giờ sáng, ở khu vực công viên bến Bạch Đằng cũng vẫn là "biển người". Người dân đứng chờ khá trật tự, ai cũng mong trời nhanh sáng để đến 7 giờ xem bắn đại bác.

Lúc này đây, 1 giờ 30 phút, đường Lê Lợi kẹt cứng người và phương tiện. Hầu như không còn khoảng trống nào để di chuyển.

"Là con gái, lần đầu đu cây..."

Với bạn Kim An (nhà ở H.Hóc Môn), đây là lần đầu vào trung tâm thành phố vui chơi dịp lễ 30.4. An rời nhà lúc 21 giờ ngày 29.4, đi theo Google Maps, vào tới trung tâm lúc 23 giờ, gửi xe, đi bộ vào trong và giờ đây "đứng yên" ở đường Lê Lợi. Sau thời gian chật vật, An cũng tìm được điểm tựa là một cây xanh rồi leo lên. An bám trên cây đến giờ là hơn 1 tiếng.

“Tôi chưa bao giờ gặp cảnh kẹt cứng này. Dù là con gái nhưng lần đầu đu cây, đứng hàng giờ liền nhưng vẫn vui và không thấy mệt mỏi”, An nói.

Hơn 1 giờ 20 phút sáng 30.4, ở quảng trường trước chợ Bến Thành, nhiều người đã tìm được chỗ trải bạt để ngả lưng.

Trong khi đó, con đường trước cổng chính chợ Bến Thành, dòng người tiếp tục đổ về mỗi lúc một đông hơn để tìm chỗ xem diễu binh. Ảnh: Phan Diệp

"50 năm mới có một lần mà!"

Hơn 1 giờ sáng, PV Thanh Niên ghé quán cà phê mở 24/24 trên đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi ngang qua trong vài giờ nữa. Quán kín bàn, không nhận thêm khách.

Tầng trệt, tầng 1 của quán, người ngồi đông không còn một chỗ trống, rôm rả trò chuyện, ăn uống, cười nói vui vẻ. Tôi may mắn có được một vị trí ở tầng 1, nhìn xuống đường Nguyễn Đình Chiểu thấy từng đoàn người bắt trải bạt, ngồi kín đoạn đường này.

Quán cà phê kín khách, nhưng vẫn mở cửa cho tất cả mọi người xếp hàng dài đi vệ sinh. Là một khách quen của quán này, có lẽ, chưa bao giờ tôi thấy dòng người xếp hàng vào quán trong đêm lại dài đến thế, ra tận ngoài đường.

Mọi người cùng hòa giọng "Việt Nam, Hồ Chí Minh...". Clip: Long Hiếu

Trong quán, tôi gặp một bà má tóc muối tiêu, mặc áo bà ba, quấn khăn rằng đậm nét người phụ nữ Nam bộ. Bà ngồi một góc, nói chuyện cùng con cháu, sẵn xem những clip trực tiếp không khí trước giờ diễu binh, diễu hành ở TP.HCM trên các mặt báo và những video giải trí. Hỏi thăm, mới biết bà tên Phan Thị Bé Chín (66 tuổi) quê ở miền Tây. Nhà làm buôn bán, hiếm khi lên TP.HCM nhưng dịp 50 năm đất nước thống nhất này thì không thể nào không lên được. "50 năm mới có một lần mà!", bà Chín nói.

Một đêm trắng, bà hồi hộp không ngủ được, không biết diễu binh 30.4 sẽ hoành tráng thế nào. Được sống trong không khí đặc biệt những ngày này, nhìn những người trẻ xung quanh thức trắng đêm chờ đợi, bà cảm thấy xúc động và tự hào.

"Tôi vừa đi, gia đình báo chồng tôi ở nhà bị bệnh. Cũng lo lắng lắm! Tôi tham gia lễ 30.4 sau đó sẽ về liền. Đây là kỷ niệm đặc biệt mà tôi không quên", bà chia sẻ thêm.

"TP.HCM không ngủ"

Tuấn Anh (19 tuổi), cùng bạn bè ngồi ở quán cà phê này từ 10 giờ tối để tìm một vị trí đẹp. Cũng giống như đêm tổng duyệt, bạn trẻ chọn địa điểm này vì… "có nhà vệ sinh" và có thể ăn uống, trò chuyện tới sáng. Thêm vào đó, khu vực này không quá đông như ở trung tâm.

"Người ta nói TP.HCM không ngủ, nhưng tới tận hôm nay, mình mới thực sự thấy rõ hơn điều này. Mình và mọi người trong một tâm thế rất lạ, vừa hồi hộp nhưng cũng thật háo hức. Mình sẽ thức trắng đêm nay để chờ!", chàng trai chia sẻ thêm.

Bên ngoài quán cà phê, đám đông ngồi dọc đường Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch. Mặc nhiên, tôi hiếm thấy ai ngủ. Họ ngồi trên bạt, thức trò chuyện thâu đêm suốt sáng chỉ để chờ một khoảnh khắc đặc biệt: Đoàn diễu binh đi ngang qua.

Một người phụ nữ mặc áo đỏ sao vàng tìm được vị trí đẹp đầu một góc đường, cho biết đã đứng đây từ 0 giờ 30 phút. Bà cười, nói bình thường, muộn lắm đã ngủ lúc 22 giờ. Nhưng hôm nay, dù cả ngày đi chơi ở trung tâm TP.HCM nhưng đến giờ bà vẫn chưa buồn ngủ.

"Tôi ở Phan Thiết vô, đi với người thân trong Sài Gòn. Giờ mà ngủ gì, thức chứ! Thức để ngắm thành phố, để chờ tới sáng người ta diễu binh qua. Vui lắm, cả nhà chuẩn bị sẵn đủ đồ ăn đồ uống rồi. Tối mai lại xem tiếp pháo hoa", bà nói.

TP.HCM đêm nay không ngủ, theo một cách thật lạ thường. Tất cả họ, đều gắn kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ vô hình, chính là lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc vô bờ bến. Sài Gòn - TP.HCM đêm nay đẹp đến lạ kỳ!

1 giờ sáng 30.4, trước cổng chợ Bến Thành chật kín người. Đa số mọi người ở đây đã ổn định chỗ, ngồi hoặc nằm nghỉ lấy sức chờ trời sáng.

Một gia đình ngồi trước chiếc lều mang theo, ai cũng vui vẻ trò chuyện rôm rả dù đã 1 giờ sáng Ảnh: Phan Diệp

Nhóm bạn của Xuân Trọng (áo cờ đỏ sao vàng) có mặt tại chợ Bến Thành từ 16 giờ ngày 29.4. "Dù thời tiết khá nóng nhưng mình cảm thấy rất vui, háo hức mong chờ đến sáng 30.4. Không khí ở đây đang rất sôi động, mọi người cùng nhau vui chơi, ăn uống..." Ảnh: Phan Diệp

Xuân Trọng và nhóm bạn trước Chợ Bến Thành chờ xem diễu binh

0 giờ ngày 30.4, phố đi bộ Nguyễn Huệ 'không còn một chỗ trống', lượng người quá đông khiến ai nấy không thể di chuyển hoặc nhúc nhích. Trong khoảnh khắc đó, những bài hát thể hiện tinh thần yêu nước vang lên giữa biển người.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 0 giờ ngày 30.4, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) mọi người không thể di chuyển vì lượng người "đông không thể tưởng tượng". Nhiều người trải bạt mang đồ ăn, nước uống xuyên đêm chờ xem diễu binh kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Có người không có chỗ ngồi đành đứng giữa phố đi bộ, không thể nhúc nhích hay di chuyển sang bất kỳ chỗ nào khác.

Khi đồng hồ báo hiệu khoảnh khắc bắt đầu ngày mới, mọi người cùng vẫy cờ Tổ quốc, nắm tay nhau và cất lời hát những bài ca về tình yêu đất nước, tình đoàn kết như Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Nối vòng tay lớn...

Nhiều người cho rằng, mọi mệt mỏi khi chờ đợi dường như tan biến khi tiếng hát cất lên. Bạn Nguyễn Thanh Bằng (24 tuổi) từ Bình Dương lên TP.HCM mang bánh mì, nước uống, áo mưa... chờ xuyên đêm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

"Tôi không ngờ lượng người lại đông như vậy, thời điểm này không thể nhúc nhích sang bất kỳ chỗ nào khác. Trong tối nay, tôi đã cùng mọi người hát vang nhiều bài hát ca ngợi tình yêu Tổ quốc. Hôm nay là lần đầu tiên tôi tham gia các hoạt động trong đợt kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất", Bằng chia sẻ.

Những màn hòa ca đầy ngẫu hứng nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ, ai cũng cho biết họ sẵn sàng đợi đến sáng để xem diễu binh, diễu hành và các chương trình khác.

Mọi người cùng nhau khuấy động không khí. Clip: Dương Lan

Anh Nguyễn Minh (38 tuổi, ở Đồng Nai) cho biết: "Cả gia đình đã lên đây từ trưa và đợi xuyên đêm để đón chờ cuộc diễu binh chính thức vào sáng 30.4. Thực tế rất mệt vì ngủ ngoài đường, bất tiện về việc ăn uống, đi lại nhưng không sao cả, 50 năm mới có một lần, tôi chấp nhận chờ đợi", anh Minh nói.