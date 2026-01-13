Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Quà tặng Maison Gift JSC: Sự trân trọng được chọn lọc từ tâm hồn Việt

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
13/01/2026 14:43 GMT+7

Trong thị trường quà tặng cao cấp, Maison Gift JSC đã khẳng định vị thế suốt hơn 4 năm qua như một biểu tượng của sự tinh tế và lòng tự hào dân tộc. Thương hiệu không chỉ cung cấp các tặng phẩm vật chất, mà còn khéo léo gói trọn tinh hoa nông sản Việt vào trong những thiết kế mang hơi thở đương đại.

Mỗi hộp quà tại Maison Gift JSC là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị truyền thống và hơi thở đương đại. Với triết lý lấy sự chân thành làm gốc, đơn vị này đã nâng tầm những sản phẩm bản địa như trà, mật ong, hoa quả sấy thành những tặng phẩm thượng hạng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và đủ sức sánh vai cùng các thương hiệu lớn trong và ngoài nước.

Quà tặng Maison Gift JSC: Sự trân trọng được chọn lọc từ tâm hồn Việt - Ảnh 1.

Maison Gift JSC lựa chọn nâng tầm nông sản Việt thành những tặng phẩm cao cấp

Không chọn lối phô trương hào nhoáng, Maison Gift JSC định hình ngôn ngữ thiết kế tinh tế, tôn vinh giá trị văn hóa Việt. Chính sự chăm chút kỹ lưỡng trong từng chi tiết nhỏ đã biến mỗi hộp quà thành một nhịp cầu cảm xúc, giúp gắn kết mối thâm tình và lan tỏa thông điệp về sự tôn trọng giữa người trao và người nhận.

Vượt lên trên một giá trị tiêu dùng thông thường, Maison Gift JSC đã kiến tạo nên một dấu ấn đẹp của truyền thống Việt xưa và nay, nơi đẳng cấp được khẳng định bằng chính chất lượng thực và sự tử tế trong từng dịch vụ.

Thông tin liên hệ:

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

