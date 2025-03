Quà tặng tỏa sáng, nàng biến hóa đa phong cách

Trong nhịp sống hiện đại, người phụ nữ luôn hóa thân vào nhiều vai trò khác nhau: Khi là một quý cô công sở mạnh mẽ, bản lĩnh; lúc dịu dàng, thanh lịch bên người thương hay năng động, tỏa sáng với vẻ trẻ trung, rạng rỡ khi nhập hội bạn bè… Dù xuất hiện với diện mạo, phong cách nào, trang sức chính là người bạn đồng hành, tôn vinh vẻ đẹp và khí chất riêng biệt của nàng.

Dịp 8.3 năm nay, DOJI và Thế Giới Kim Cương giới thiệu dòng sản phẩm trang sức mới TrenD -Tôn vinh xu hướng đa phong cách, mang đến 04 bộ sưu tập độc đáo, đại diện cho những phong cách nổi bật của phái đẹp.

TrenD - Tuyên ngôn của những quý cô hiện đại đa phong cách, yêu thích sự thời thượng, lấp lánh đầy mê hoặc.

BST "Lady Boss" hội tụ những thiết kế theo xu hướng "multi shape" (đa hình) kết hợp ngẫu hứng giữa những dáng cắt kim cương độc đáo như giọt nước mềm mại, vuông vức sắc sảo hay oval thanh thoát làm nổi bật sự bản lĩnh, mạnh mẽ của những quý cô công sở. Trong khi đó, BST "Darling Girl" thanh lịch, cuốn hút với thiết kế "Cluster" - kỹ thuật ghép những viên kim cương nhỏ thành viên chủ lớn, tạo hiệu ứng lấp lánh nổi bật, phù hợp với những bữa tiệc hay những cuộc hẹn hò.

Cùng với đó, lấy cảm hứng từ những biểu tượng thiên nhiên lãng mạn và bay bổng, BST "The Muse" mang đến cho những quý cô diện mạo dịu dàng, nữ tính. Và BST "Highlight Me" cá nhân hóa phong cách với những mẫu charm vàng 24K tinh xảo, giúp nàng tự do thể hiện dấu ấn riêng qua từng chi tiết nhỏ.

Được tạo tác từ những chất liệu cao cấp như kim cương tự nhiên, vàng 14K - 18K - 24K, 4 bộ sưu tập TrenD mang đến cho phái đẹp "bảng màu" đa phong cách vô cùng phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu và mọi cá tính phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau.

Bên cạnh dòng trang sức TrenD mang đến hơi thở thời thượng theo xu hướng thiết kế thịnh hành trên thế giới thì bộ sưu tập "Fire on Flames" cũng sẽ là một lựa chọn giúp nàng khoe khéo vẻ đẹp duyên dáng và đầy quyến rũ.

Fire on Flames - Ngọn lửa tỏa sáng từ trái tim kiêu hãnh.

Lấy cảm hứng từ ánh lửa rực cháy - biểu tượng của đam mê, khát vọng và sức sống mãnh liệt, "Fire on Flames" sử dụng viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows sở hữu kiểu cắt Brilliant Cut (siêu lý tưởng) với hiệu ứng quang học độc đáo - 8 mũi tên khi nhìn từ trên và 8 trái tim khi nhìn từ đáy.

Những viên kim cương nhỏ được đính tỉ mỉ, tạo nên hiệu ứng thị giác cuốn hút.

Không dừng lại ở đó, công nghệ chế tác CNC tiên tiến đã nâng tầm những viên đá quý, với phần ổ đá được phay sắc cạnh kết hợp cùng chấu bao ngoài tinh tế, mang lại sự lấp lánh gấp đôi giúp viên đá chủ như bừng sáng.

Tri ân những "đóa hoa" luôn rạng rỡ, không ngừng kiến tạo nên vẻ đẹp cuộc sống, DOJI và Thế Giới Kim Cương mang đến những ưu đãi đặc biệt từ 1.3 đến 10.3.2025.

Ưu đãi đặc biệt dịp 8.3 tôn vinh xu hướng đa phong cách, để nàng ngày càng tỏa sáng hơn.

Khách hàng sẽ được tặng ngay trải nghiệm đeo thử miễn phí những tuyệt tác TrenD, cùng quà tặng mỹ phẩm cao cấp.

DOJI và Thế Giới Kim Cương còn tặng đến 50 triệu đồng khi mua kim cương viên cùng trang sức ổ, tặng tới 5 triệu đồng cho các dòng sản phẩm trang sức vàng 24K - 18K - 14K, trang sức vàng 18K mẫu mã Ý, quà tặng vàng Kim Bảo Phúc và đồng hồ; và đặc biệt là cơ hội trúng viên kim cương Bách Lộc 5.4mm.

Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất và trang sức chính là tấm gương phản chiếu vẻ đẹp nội tâm của nàng. Nhân dịp này, hãy tự thưởng cho bản thân những món trang sức xứng tầm hoặc dành tặng người phụ nữ yêu thương của bạn những món quà lấp lánh, chứa đựng trọn vẹn tình yêu và sự trân quý.

