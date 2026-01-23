Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quà tết cao cấp 2026: Hình thức tinh tế, ý nghĩa trọn vẹn

Đức Trí
23/01/2026 19:05 GMT+7

Quà tết không chỉ là lời chúc xuân, mà còn thể hiện sự trân trọng trong mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Nhu cầu quà tết của doanh nghiệp, nhất là quà tết cao cấp tại Đà Nẵng ngày càng tăng cao trong dịp Tết Bính Ngọ.

Xu hướng quà tết 2026 tập trung vào sự tinh tế: thiết kế sang trọng, sản phẩm chất lượng và tính cá nhân như in logo, khắc tên, lời chúc riêng.

Quà tết cao cấp 2026: Hình thức tinh tế, ý nghĩa trọn vẹn- Ảnh 1.

Những hộp quà tết đầu tư chỉn chu vừa đẹp mắt, vừa mang giá trị sử dụng thực tế, tạo ấn tượng sâu đậm cho người nhận

Tại Đà Nẵng, Thế giới rượu vang Hải Đăng (03 - 05 Trịnh Đình Thảo) là địa chỉ được nhiều khách hàng chọn quà tết rượu vang nhập khẩu, rượu sâm, rượu mạnh... với những set quà sang trọng thiết kế theo ngân sách, phù hợp yêu cầu cá nhân và đối tác chiến lược.

Trong các dòng quà biếu tết cao cấp, rượu vang nhập khẩu luôn là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất với ý nghĩa may mắn, tài lộc, phù hợp biếu lãnh đạo, khách VIP; đặc biệt khi kết hợp hộp da, hộp gỗ sang trọng, càng nâng tầm giá trị món quà.

Quà tết cao cấp 2026: Hình thức tinh tế, ý nghĩa trọn vẹn- Ảnh 2.

Quà tết tinh tế không nằm ở số lượng, mà ở thông điệp và cảm xúc để lại. Lựa chọn quà tết cao cấp chính là đầu tư cho mối quan hệ dài lâu

Hotline tư vấn, đặt quà tết: 0932.524.768 - 0901.954.768

Khám phá thêm chủ đề

Quà tết Thế giới rượu vang Hải Đăng Hải Đăng quà tết cao cấp
