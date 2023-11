Quách An An bất ngờ tái xuất chúc mừng Đinh Ngọc Diệp

Tối 31.10, diễn viên - ca sĩ Quách An An bất ngờ xuất hiện tại buổi công chiếu phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ. Kể từ khi rời showbiz, nữ ca sĩ - diễn viên sang Mỹ sống cùng gia đình, thỉnh thoảng mới về Việt Nam nhưng rất kín tiếng. Cô cũng từ chối hầu hết lời mời tham gia sự kiện giải trí trong nước, thay vào đó tập trung cho công việc kinh doanh. Vì vậy, công chúng rất thích thú khi thấy Quách An An đến dự sự kiện thảm đỏ Người vợ cuối cùng.

Quách An An rạng rỡ hội ngộ bạn thân Đinh Ngọc Diệp trên thảm đỏ Người vợ cuối cùng NVCC

Được biết, Quách An An sắp xếp thời gian để đến chúc mừng bạn thân Đinh Ngọc Diệp ra mắt phim mới. Không chỉ tham gia diễn xuất trong phim của ông xã Victor Vũ với vai Mợ Hai, Đinh Ngọc Diệp còn giữ vai trò nhà sản xuất. Vì vậy, đây là sản phẩm có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với cô. Quách An An và Đinh Ngọc Diệp đã có nhiều năm quen biết. Họ là bạn thân từ thời cả hai còn hoạt động sôi nổi trong giới giải trí, cùng là những người đẹp đa tài, thành danh ở nhiều lĩnh vực.

Ở thời điểm hiện tại, Đinh Ngọc Diệp cũng ít xuất hiện trước công chúng hơn. Sau khi kết hôn với Victor Vũ, nữ diễn viên lui về làm hậu phương cho ông xã nhưng vẫn hoạt động trong ngành điện ảnh ở vai trò nhà sản xuất. Cô thỉnh thoảng đóng vài vai "góp vui" trong các tác phẩm của chồng.

Hội ngộ tại họp báo ra mắt Người vợ cuối cùng, Quách An An và Đinh Ngọc Diệp tươi cười, trò chuyện rôm rả. Cô đến sự kiện cùng nhà thiết kế Hoàng Hải, siêu mẫu Thu Hằng, siêu mẫu Lan Phương và người đẹp Phạm Thư. Trong dịp hiếm hoi đi sự kiện, Quách An An diện áo dài may từ chất liệu lụa, in họa tiết hoa 3D của nhà thiết kế Hoàng Hải. Cô chọn tone trang điểm tươi tắn, làm tóc và phối phụ kiện đồng điệu trang phục.

Quách An An chọn diện áo dài truyền thống đến chúc mừng bạn thân ra mắt phim NVCC

Ở tuổi 41, Quách An An vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ NVCC

Ở tuổi 41, nữ diễn viên Chuông reo là bắn vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ, thần thái tươi tắn. Cô được khen tươi trẻ, tràn đầy sức sống nhờ nghiêm túc tập luyện giữ hình thể. Quách An An hiện thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân, đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Quách An An cho biết gần đây cô rất ngại xuất hiện trước công chúng vì không còn hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với nhiều nghệ sĩ trong nước.

Gần nhất, người đẹp hỗ trợ nhà thiết kế Hoàng Hải thực hiện show thời trang Giao hòa - Armonia tại Venice, Ý trong vai trò sản xuất. Cô cho thấy sự đa tài, giàu ý tưởng sáng tạo, được Hoàng Hải tin tưởng và “chọn mặt gửi vàng”. Quách An An là cái tên từng “gây sốt” showbiz Việt vào những năm 2010 - 2012. "Debut" với vai trò ca sĩ, Quách An An ghi dấu trong lòng người hâm mộ với hình tượng sexy, nóng bỏng và giọng hát, phong cách trình diễn hiện đại.

Quách An An, Đinh Ngọc Diệp và người đẹp Phạm Thư NVCC

Trong suốt sự nghiệp của mình, Quách An An hoạt động sôi nổi ở vai trò ca sĩ, diễn viên lẫn người mẫu. Cô từng phát hành các nhạc phẩm khá nổi tiếng như Bỗng dưng muốn khóc, Nước mắt và nụ cười, Em vẫn yêu anh... Năm 2006, Quách An An bắt đầu lấn sân sang làm diễn viên. Cô nhận lời tham gia tác phẩm Chuông reo là bắn và được nhiều người yêu thích với vai diễn Vân. Các vai diễn của quách An An trong phim Trung úy, Cái giá của danh vọng cũng khá ấn tượng.