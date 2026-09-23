Quách Ngọc Ngoan, Á hậu Minh Kiên tiết lộ nỗi ám ảnh khi đóng ‘Trại buôn người’

Quách Ngọc Ngoan lo lắng khi đóng Trại buôn người

Trong Trại buôn người, Quách Ngọc Ngoan phải thực hiện nhiều phân cảnh hành động, bạo lực hạng nặng xen lẫn các yếu tố nhạy cảm. Nam diễn viên chia sẻ dù đã trao đổi rất kỹ lưỡng với nhà làm phim trước khi bấm máy, anh vẫn không khỏi lo lắng về khâu kiểm duyệt. Dẫu vậy, bản phim chính thức được giữ lại trọn vẹn những thước phim táo bạo này để có thể khắc họa chân thực nhất sự khốc liệt của chủ đề buôn bán người.

Tạo hình của Á hậu Minh Kiên trong Trại buôn người ẢNH: ĐPCC

Là gương mặt mới trên màn ảnh rộng, Á hậu Minh Kiên cũng được trải nghiệm cảnh hành động nguy hiểm. Kể về quá trình quay, Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 tâm sự mình đã dành thêm thời gian học bơi để có thể thực hiện phân cảnh nhảy sông. Ban đầu cô cũng lo lắng rằng không thể hoàn thành tốt vai diễn vì chưa có quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất, gây ảnh hưởng đến tiến độ của ê-kíp. Vượt qua áp lực, người đẹp sinh năm 2004 khiến người xem bất ngờ vì khả năng diễn xuất và tinh thần lăn xả vì nhân vật. Dẫu vậy, Minh Kiên vẫn ám ảnh bởi mùi hôi của nước sông.

Trại buôn người khai thác chủ đề về vấn nạn buôn bán người xuyên biên giới, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về cạm bẫy "việc nhẹ lương cao". Tác phẩm lột tả chân thực chốn "địa ngục trần gian" mà các nạn nhân phải chịu đựng, qua đó khắc họa sâu sắc khát vọng sinh tồn và tìm đường thoát thân của họ. Truyền tải trọn vẹn sự tàn khốc, bộ phim được Cục Điện ảnh dán mãn T18 (hạn chế người xem dưới 18 tuổi), và bắt đầu ra rạp từ 25.10.