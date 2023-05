Quách Ngọc Tuyên: Tôi rất thèm được đóng một vai điện ảnh tử tế

Quách Ngọc Tuyên vừa tái xuất khán giả với web drama Vi Cá tiền truyện - Cá nhỏ vượt biển lớn ĐPCC

Làm phim giang hồ phải có tính nhân văn

* Chào diễn viên Quách Ngọc Tuyên, vì sao anh quyết định ra mắt phần 2 của Vi Cá tiền truyện trong thời điểm này?

- Diễn viên Quách Ngọc Tuyên: Sau khi Vi Cá tiền truyện phần 1 thành công và nhân vật Vi Cá may mắn được khán giả yêu thích, tôi đã xác định Quách Ngọc Tuyên có thể làm được nhiều dạng vai, không chết vai giang hồ. Ngay sau đó, tôi chuyển qua làm phim Thằng Khờ với nét diễn riêng, thậm chí các dự án bên ngoài cũng thuộc dạng vai khác. Đã 4 năm trôi qua, khán giả liên tục hỏi tôi tại sao chưa chịu làm phần 2 của Vi Cá. Tôi cảm thấy bây giờ đã đủ và phù hợp để sản xuất Vi Cá tiền truyện - Cá nhỏ vượt biển lớn.

Thật ra trong thâm tâm tôi đang thèm làm một dự án điện ảnh cho riêng mình, nếu làm liền sẽ hơi vội. Tôi làm tiếp phần 2 để đo lường thị hiếu của khán giả, xem họ còn thích mình hay không, nếu thích thì đây sẽ là động lực để tôi làm dự án lớn hơn.

* Chứng tỏ nguồn lực kinh tế của anh cũng rất dồi dào mới có thể sản xuất những dự án cần nhiều đầu tư?

- Không hẳn, phim ảnh cũng là một cơ hội để kêu gọi đầu tư. Những anh chị khác có mối quan hệ hay có tiền sẵn, khi muốn thực hiện dự án thì họ cứ thế triển khai làm thôi. Còn bản thân Quách Ngọc Tuyên hiện tại đang gặp khó khăn về vấn đề đó. Ví dụ khi muốn làm một dự án, tôi phải đắn đo, làm bản thuyết trình để đi “chào” mọi người, cân nhắc họ có sẵn sàng chung tay với mình và có đủ kinh tế để làm hay không…, có nhiều khó khăn lắm chứ không đơn giản.

* Phần trước của Vi cá tiền truyện đã đạt thành công lớn, điều đó có tạo nên áp lực cho Quách Ngọc Tuyên trong lần trở lại này?

- Tôi không muốn tự tạo áp lực cho bản thân, cũng không phải do tôi quá tự tin. Sau khi quay xong, điều khiến tôi tự tin chính là kịch bản và dàn diễn viên. Mie cực kỳ hợp với nhân vật, làm việc rất có tâm. Will vào vai đối đầu với Vi Cá, một công tử lúc nào cũng lịch sự, cư xử văn minh với mọi người nhưng ẩn sâu bên trong là chất điên và dị.

Tuy dàn diễn viên chất lượng của phần 1 như cố nghệ sĩ Chí Tài, diễn viên Kiều Minh Tuấn, Khả Như... không xuất hiện trong phần 2, song Quách Ngọc Tuyên tiết lộ mọi thứ từ kịch bản, độ logic, hấp dẫn... đều được anh nâng cấp

* Nghe mọi thứ có vẻ thuận lợi, vậy anh có gặp khó khăn trong quá trình thực hiện dự án?

- Nhiều khó khăn chứ, đầu tiên là khâu kịch bản, không phải bắt tay vào làm là có liền. Anh em phải mất hơn 1 tháng ròng rã, ngày này qua tháng nọ ngồi "chết" ở quán cà phê, tốn không biết bao nhiêu tiền vào đấy (cười). Ví dụ đường dây bị bí, không có đường gỡ, anh em phải về nghỉ ngơi vài ba ngày để thông suốt. Kể cả khâu mời diễn viên cũng vậy, bản thân tôi với Will và Mie không có mối quan hệ với nhau, anh em làm nghề chỉ biết thông qua mạng xã hội và truyền thông vậy thôi. Khi hai bạn đồng ý tôi rất hạnh phúc, nhờ tổ nghiệp và mọi người thương.

Quá trình quay cũng khó khăn, một ngày tổng chi phí trung bình gần 200 triệu đồng. Chỉ cần phát sinh thêm một ngày, ví dụ bể bối cảnh hay diễn viên đến trễ là chết chắc luôn. Bởi vậy tôi phải dặn dò ê kíp thật kỹ, may mắn là dàn diễn viên của tôi ai cũng ý thức được vấn đề đó.

* Thời gian trước, truyền thông đồng loạt đề cập đến vấn đề lo ngại phim giang hồ, xã hội đen trên mạng sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ, Quách Ngọc Tuyên nghĩ sao về câu chuyện này?

- Tôi cũng nghe nhiều người nói về vấn đề này. Bản thân tôi học từ trường sân khấu ra, anh em làm chung cũng là những người có nghề. Hầu như tất cả sản phẩm của tôi đều có kịch bản mang tính nhân văn, ví dụ khi làm sai thì sẽ bị trả giá, không cổ xúy giới trẻ đi theo con đường giang hồ như vậy. Vì khi làm phim về đề tài đó mà làm không tới thì anh em trong nghề và khán giả sẽ cười.

Dạng phim này các nơi khác như Hồng Kông, Mỹ, Hàn Quốc họ làm rất nhiều, không lẽ tất cả giới trẻ xem phim cũng sẽ đi theo con đường đó. Quan trọng là cách nhìn nhận, giáo dục của gia đình, nhà trường và nhận thức của từng bạn. Tôi tự tin những bộ phim mình làm đều có tính nhân văn và câu chuyện rõ ràng, không phải muốn làm gì thì làm, thậm chí những cảnh đâm chém tôi cũng không dám làm lộ liễu, vừa phải và tế nhị.

* Ai cũng làm web drama về giang hồ, liệu có bị nhàm chán?

- Tôi không nghĩ vậy, quan trọng là cách mình khai thác và diễn viên nhập vai như thế nào. Giống như đề tài gia đình, mọi người cũng sợ bị nhàm chán, quan trọng là câu chuyện mình lồng ghép vào như thế nào.

Quách Ngọc Tuyên tự tin những bộ phim mình làm đều có tính nhân văn, mạch truyện rõ ràng, các cảnh đâm chém cũng phải tế nhị, không được lộ liễu ĐPCC

So với những anh chị khác, Quách Ngọc Tuyên có là cái gì đâu

* Vừa đi diễn, kinh doanh rồi liên tục sản xuất phim, nhiều người đồn Quách Ngọc Tuyên là đại gia của showbiz, có phải vậy không?

- Do mọi người chưa xem chứ hầu như phim nào tôi cũng than không có tiền. Chia sẻ thật lòng, không phải tôi than cho có lệ để lấy tình thương của mọi người, nó có nhiều khó khăn thật về vấn đề kinh tế và sản xuất. Những anh chị diễn viên, nhà sản xuất khác thì tôi không dám nói nhưng để bản thân tôi cầm số tiền đó, làm bộ phim đó, tự bỏ tiền túi ra thì tôi hứa luôn là 100% không thể làm được.

Tôi phải nhờ đến nhà tài trợ, nhưng khi nhà tài trợ bỏ tiền cho tôi làm, có sản phẩm chỉn chu gửi đến khán giả thì tôi cũng phải trả quyền lợi cho họ, có sự cộng hưởng với nhau. Lúc nào tôi cũng nghĩ cho nhãn hàng đầu tiên, vì phải có họ thì tôi mới có sản phẩm gửi đến khán giả. Lâu lâu có những khoản phát sinh là chuyện bình thường, mình phải gồng gánh.

* Hiện tại, tên tuổi Quách Ngọc Tuyên đã đến gần với công chúng hơn rất nhiều so với trước đó, không chỉ qua vai trò diễn viên mà còn là nhà sản xuất. Vì thế việc anh nhận vai cameo nhỏ trong Lật mặt 6 của Lý Hải cũng khiến nhiều người bất ngờ, anh nghĩ sao?

- Đúng là tôi may mắn khi được khán giả yêu thương, đi đến đâu họ cũng nhận ra Quách Ngọc Tuyên, Vi Cá, tôi rất trân trọng và cảm ơn điều đó. Nhưng không biết vì sao tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một ngôi sao, thậm chí đi chơi với các diễn viên trẻ, tôi cũng không nghĩ mình là một anh lớn, là ngôi sao, có tên tuổi hơn và bắt mấy bạn trẻ phải thế này, thế kia. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình chưa có là gì hết. So với những anh chị khác, Quách Ngọc Tuyên có là cái gì đâu. Vì vậy, tôi có thêm động lực để phấn đấu hơn. Bản thân tôi “thèm” được làm nhiều thứ, “thèm” được đóng nhiều dạng vai.

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ bản thân chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao. Anh khẳng định sẽ cố gắng khắc phục mọi thứ từ nét diễn, cách làm việc... để có cơ hội làm việc cùng các nhà sản xuất

Dù sao thì khán giả chỉ biết tôi ở một khía cạnh nào đó thôi, chứ để anh em trong nghề hay nhà sản xuất công nhận Quách Ngọc Tuyên là một cái tên vượt bậc hơn thì tôi ý thức bản thân chưa làm được điều đó. Tôi “thèm” mình có một vai diễn thật tử tế, thật chỉn chu trong một dự án điện ảnh làm việc nghiêm túc. Tôi sẽ cố gắng khắc phục từng nét diễn, cách làm việc và tất cả mọi thứ, hy vọng sẽ có một vai diễn hay, phù hợp với hình ảnh của Quách Ngọc Tuyên. Quan trọng là có được lòng tin của nhà sản xuất, để họ mời tôi, có cơ hội để mà cùng làm việc.

Còn chuyện đóng vai nhỏ trong phim Lật mặt 6 của anh Lý Hải thật sự không quan trọng. Mối quan hệ giữa tôi và bên anh Hải rất ổn, được cộng tác và làm việc với anh Hải là may mắn của tôi, bản thân cũng học được nhiều điều từ anh. Tôi cũng không phải dạng kén vai, chỉ cần ê kíp đó tôn trọng mình và tôn trọng sản phẩm gửi đến khán giả. Tôi học được một điều đó là không có vai diễn nhỏ, quan trọng là mình thể hiện nhân vật đó như thế nào.

Giống như trong Lật mặt 6 của anh Lý Hải, nhân vật của tôi và Hoàng Mèo chỉ là cameo, xuất hiện vài đoạn, nhưng ra ngoài khán giả vẫn nhớ vai của tôi tên gì, thậm chí họ còn trêu về nhân vật là sao chơi không đẹp, đại ca (Lý Hải) bị đánh mà giả vờ nghe điện thoại, chứng tỏ người xem nhớ đến mình.

* Vai điện ảnh mà Quách Ngọc Tuyên nhắc đến là anh muốn phía khác mời mình hay tự sản xuất phim, tự đóng?

- Cả hai, nếu tự mình sản xuất một dự án cho bản thân thì tốt, hoặc một đơn vị, nhà sản xuất nào đó cảm thấy tôi phù hợp và mời cũng càng tốt. Tôi không có suy nghĩ rằng mình sản xuất thì không được đi đóng phim cho người khác. Tôi vẫn đi làm, đóng những tiểu phẩm, phim cho biết bao nhiêu anh chị khác. Thời gian gần đây, tôi chưa nhận được lời mời cho vai lớn trong dự án điện ảnh nào cả.

* Cảm ơn diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã chia sẻ!