"Quái vật" Blacka gây xúc động mạnh khi rap về người mẹ khuyết tật

Tối 22.1.2022, chung kết 1 của Rap Việt mùa 2 đã diễn ra với sự tranh tài của 8 thí sinh đến từ 4 đội. Là một trong hai thành viên đi đến chặng cuối cùng huấn luyện viên Wowy, Blacka - thí sinh có biệt danh là "quái vật" đã bất ngờ mang đến một tiết mục đầy cảm xúc có tên Trăng khuyết.





Bản rap là chính nỗi lòng của nam rapper khi kể câu chuyện của gia đình mình. Cha là hoạ sĩ, còn mẹ là người khuyết tật nên Blacka đã dành tác phẩm "Tranh khuyết" như một lời cảm ơn gửi đến gia đình mình. Nam rapper còn dày công chuẩn bị cho tiết mục như nhờ cha vẽ tay các chữ cái trong câu rap "Do you got love for me" để vũ công mặc, nhờ người hướng dẫn thủ ngữ của người khiếm thính cho các vũ công... Tiết mục đã thật sự chạm được trái tim người xem. Huấn luyện viên Karik cho rằng Tranh khuyết là bản nhạc hay nhất của Blacka qua 4 vòng thi. Chi tiết mời khán giả theo dõi video.