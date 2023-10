Quái vật Godzilla tái xuất màn ảnh rộng và nền tảng trực tuyến

Phim Godzilla Minus One của đạo diễn Yamazaki Takashi là tác phẩm thứ 37 nằm trong thương hiệu Godzilla, do "ông lớn" Toho đồng sản xuất với công ty Robot. Theo nội dung tiết lộ từ hãng sản xuất, Godzilla Minus One lấy bối cảnh hậu chiến ở Nhật, lúc này, Godzilla xuất hiện và khiến nước Nhật lâm vào hỗn loạn.

Godzilla Minus One sẽ có điểm nhìn khác so với nhiều phim trước đây về quái vật này TOHO

Với những dự án trước về Godzilla, dù là phần phim nối tiếp hay "đập đi xây lại" toàn bộ thương hiệu, các nhà làm phim cho thấy đây là quái vật khiến nước Nhật dù thời bình hay thời chiến cũng vô cùng "điên đảo". Với tác phẩm Godzilla Minus One, các nhà làm phim gửi gắm một góc nhìn khác, và điều này ẩn hiện ngay từ tiêu đề phim. Từ một nước Nhật hoang tàn hậu chiến, sự xuất hiện của Godzilla sẽ đẩy Nhật Bản từ số 0 trở thành số âm. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 1.12.

Dự án trực tuyến về Godzilla trong năm nay và là dự án thứ 6 trong "vũ trụ quái vật" (MonsterVerse) của Legendary là Monarch: Legacy of Monsters, do nhà làm phim Chris Black phát triển cho nền tảng trực tuyến Apple TV+. Đáng chú ý, loạt phim Monarch: Legacy of Monsters nối tiếp các diễn biến trong tác phẩm điện ảnh Godzilla (2014, Gareth Edwards đạo diễn). Trong bộ phim năm 2014, các nhà làm phim đã giới thiệu đến khán giả một số quái vật quan trọng, đến series Monarch: Legacy of Monsters, các nhân vật sẽ không chỉ tiếp cận Godzilla mà còn nhiều quái vật mới khác. Phim dự kiến ra mắt khán giả ngày 17.11 trên nền tảng trực tuyến.