Qualcomm công bố chip Snapdragon X Plus giúp nâng tầm PC Windows 11 ARM

Snapdragon X Plus là nền tảng hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, hiệu quả sử dụng năng lượng cao và khả năng AI (trí tuệ nhân tạo) mạnh mẽ trên thiết bị. Theo Qualcomm, với những gì mang lại, Snapdragon X Plus sẽ giúp cách mạng hóa trải nghiệm kỹ thuật số bằng cách mang lại hiệu suất và hiệu quả mạnh mẽ, kết nối nhanh và AI đột phá trên thiết bị. Quan trọng hơn, điều này sẽ giúp kéo dài thời lượng pin của các mẫu ultrabook, thậm chí cho phép nó có thể sử dụng trong nhiều ngày.



Các máy tính Windows ARM sắp tới sẽ trở nên mạnh mẽ nhờ chip Snapdragon X Plus tích hợp AI QUALCOMM

Snapdragon X Plus là chip 10 lõi dựa trên kiến trúc CPU Oryon, bao gồm 6 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng với tốc độ xung nhịp lên đến 3,4 GHz, kết hợp bộ nhớ LPDDR5X lên đến 64 GB. Nó cũng có bộ xử lý thần kinh chuyên dụng (NPU) tích hợp để xử lý AI trên thiết bị với hứa hẹn mang đến hiệu suất AI lên đến 45 TOP.

Đối với GPU, Qualcomm Adreno trong Snapdragon X Plus có thể cung cấp tới 3,8 TFLOP. Ngoài ra, GPU có thể cung cấp sức mạnh cho ba màn hình ngoài ở 4K 60 Hz HDR, hai màn hình 4K 120 Hz hoặc một màn hình 5K 60 Hz.

Về cơ bản, Snapdragon X Plus là phiên bản sức mạnh thấp hơn so với dòng chip Snapdragon X Elite mạnh mẽ được thiết kế dành cho PC chạy Windows mà Qualcomm công bố trước đó. Theo Qualcomm, những thiết bị đầu tiên sử dụng Snapdragon X Plus sẽ xuất hiện vào giữa năm 2024, với Surface Pro 10 bị rò rỉ gần đây dự kiến là một trong những PC Windows 11 AI sử dụng chip mới của Qualcomm.