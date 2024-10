Qualcomm đối mặt rủi ro sống còn

Hôm qua (23.10), Bloomberg đưa tin Công ty Arm (Anh) đang tiến hành hủy thỏa thuận cho phép Qualcomm sử dụng bản quyền kiến trúc thiết kế chip.

Rủi ro sống còn

Thời gian qua, hai bên đang tranh chấp pháp lý căng thẳng. Nguyên nhân là vào năm 2021, Qualcomm thâu tóm Công ty Nuvia với giá 1,4 tỉ USD. Đây là công ty khởi nghiệp do các cựu thành viên của Apple sáng lập. Từ thương vụ này, Qualcomm đã phát triển một số dòng chip có nhân Oryon với nhiều đột phá để sử dụng cho cả điện thoại di động thông minh (smartphone) lẫn máy tính xách tay (laptop).

Tuy nhiên, Arm cho rằng Qualcomm không được sử dụng các thành tựu công nghệ từ Nuvia khi chưa có sự đồng ý của Arm. Theo Arm, các thỏa thuận mà công ty này dành cho Nuvia có những ưu đãi do đây là công ty khởi nghiệp, khi Qualcomm thâu tóm Nuvia thì không còn tính chất "khởi nghiệp" nên phải thay đổi các chi tiết thỏa thuận.

Trong khi đó, những sản phẩm chip then chốt của Qualcomm thời gian qua đều dựa vào kiến trúc của Arm. Chính vì thế, nếu Qualcomm thực sự không thể dùng kiến trúc của Arm thì toàn bộ các nền tản chip Snapdragon của Qualcomm có thể ngừng sản xuất. Trong khi đó, chip Snapdragon của Qualcomm đang là thành phần không thể thiếu trong phần lớn dòng smartphone chạy trên nền tảng Android và nhiều dòng laptop tích hợp nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có sự phối hợp của Microsoft.

Qualcomm đang đối mặt nhiều thách chức Ảnh: Reuters

Nếu Qualcomm phải ngưng cung cấp các dòng chip mang cấu trúc Arm, mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch tung sản phẩm mới của nhiều thương hiệu smartphone như Samsung, Oppo, Xiaomi… Và tất nhiên, cả các hãng sản xuất laptop như Dell, HP, Asus, Lenovo, Microsoft... cũng bị ảnh hưởng đối với các dòng laptop AI Copilot+ vốn tích hợp chip Snapdragon X Plus và X Elite.

Tất cả những điều đó khiến cho rủi ro liên quan Arm hiện nay có thể trở thành "đòn chí mạng" đối với Qualcomm.

Họa vô đơn chí

Trong khi đó, Qualcomm đang phải đối mặt thách thức khác về mảng chip xử lý dành cho laptop. Vài năm qua, Qualcomm đã đẩy mạnh việc phát triển chip xử lý dành cho laptop dựa trên kiến trúc Arm, chứ không phải dựa trên kiến trúc x86 như Intel và AMD.

Cuối năm 2023, Qualcomm đã gây chú ý mạnh mẽ với nền tảng Snapdragon X Plus và X Elite dựa trên cấu trúc Arm dành cho các dòng laptop AI. Qualcomm còn hợp tác với Microsoft để nâng cao hỗ trợ AI cho các dòng laptop này, tiên phong mở ra thế hệ laptop Copilot+. Thế nhưng, nỗ lực này của Qualcomm đang chịu sự đối trọng lớn từ Intel và AMD, nhất là khi hai tên tuổi hàng đầu về phát triển chip trên cấu trúc x86 hợp tác với nhau.

Tuần trước, lãnh đạo của AMD là bà Lisa Su và ông Pat Gelsinger (Tổng giám đốc Intel) xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện công nghệ ở Mỹ. Tại đây, hai đối thủ này đã thỏa thuận thành lập một liên minh phối hợp phát triển chip dựa trên kiến trúc x86, nhằm mở ra tương lai mới cho kiến trúc này. Đây được xem là một động thái nhằm phối hợp đối phó chiến lược của Qualcomm.

Liên minh vừa nêu bao gồm nhiều tên tuổi trong làng công nghệ như: Microsoft, Google và Meta, Lenovo. Phát biểu tại sự kiện, Tổng giám đốc AMD Lisa Su và người đồng cấp Intel Pat Gelsinger tái khẳng định kiến trúc x86 "vẫn sống và phát triển".

Trong khi đó, các laptop AI tích hợp chip Snapdragon X Plus hay X Elite thực tế vẫn còn nhiều giới hạn khi chạy nhiều ứng dụng phổ biến. Đơn cử như với ứng dụng Google Drive thì chỉ có thể dùng phiên bản web.

Vì gặp nhiều giới hạn, sau khi những chiếc laptop tích hợp Snapdragon X Plus và X Elite chính thức được bán ra từ giữa tháng 6, giới đầu tư đã phản ứng thiếu tích cực đối với Qualcomm. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, đến hôm qua, giá cổ phiếu của Qualcomm ở mức 169,5 USD, giảm khoảng 25% so với mức đỉnh cao hơn 227 USD đạt được khi những chiếc laptop chạy Snapdragon X Plus và X Elite được bán ra vào giữa tháng 6.