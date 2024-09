Qualcomm Snapdragon X Plus lộ điểm số thử nghiệm thấp đáng kể

Qualcomm đang lên kế hoạch ra mắt các mẫu CPU Snapdragon X Plus cho phân khúc phổ thông và bình dân bao gồm phiên bản 8 nhân mang tên mã "X1P-42-100". Mẫu chip này hướng đến người dùng muốn trải nghiệm máy tính AI (trí tuệ nhân tạo) với mức giá phải chăng.

Mới đây, một bài đánh giá hiệu năng của mẫu chip này trên ASUS ProArt PZ13 đã bị rò rỉ, kết quả không mấy khả quan khi hiệu năng của X1P-42-100 khi so sánh với các mẫu chip cao cấp trước đó.

Qualcomm Snapdragon X Plus hướng tới các thế hệ AI PC ở phân khúc phổ thông ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Snapdragon X Plus "X1P-42-100" sẽ được trang bị tám nhân CPU Oryon dựa trên tiến trình 4nm, chia thành hai cụm với tốc độ xung nhịp lần lượt là 3,24 GHz và 3,42 GHz. CPU này có tổng cộng 30 MB bộ nhớ đệm, với mỗi cụm cung cấp 12 MB L2 cache. Về GPU, chip tích hợp Adreno X1-45 với xung nhịp 280 MHz, đạt 1,7 TFLOPs, thấp hơn nhiều so với các sản phẩm khác trong dòng, vốn có khả năng xử lý từ 3,8 đến 4,6 TFLOPs.

Trong bài kiểm tra Cinebench 2024, Snapdragon X Plus "X1P-42-100" đạt 102 điểm đơn nhân và 649 điểm đa nhân, cho thấy hiệu suất đa nhân giảm khoảng 20% so với mẫu Snapdragon X Plus 10 nhân trên Microsoft Surface. Với Geekbench 6, CPU này chỉ đạt 2.422 điểm đơn nhân và 11.386 điểm đa nhân, chỉ số không mấy ấn tượng khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

Về khả năng đồ họa, trong bài kiểm tra 3DMark Time Spy, Snapdragon X Plus "X1P-42-100" đạt điểm tổng là 1.025 với 916 điểm đồ họa, thấp hơn đáng kể so với các mẫu X Elite và X Plus khác. Thử nghiệm Steel Nomad cũng cho thấy hiệu suất GPU chỉ đạt 8,6 FPS, thấp hơn từ 40 - 50% so với các mẫu cao cấp hơn.

Mặc dù Snapdragon X Plus "X1P-42-100" có mức giá khởi điểm từ 700 USD, dù là con số hấp dẫn cho người dùng phổ thông, nhưng hiệu năng sẽ bị hạn chế, đặc biệt là về đồ họa. Điều này có thể khiến Qualcomm gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các sản phẩm sắp ra mắt như Lunar Lake và Krackan Point. Những mẫu CPU mới này dự kiến sẽ mang lại hiệu năng vượt trội hơn, đặt Qualcomm vào thế cạnh tranh gay gắt trên thị trường.