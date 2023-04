Qualcomm tung 'vũ khí' giúp trò chơi Android mạnh mẽ hơn

Theo Neowin, Qualcomm muốn giúp các nhà phát triển trò chơi tối đa hóa độ phân giải và tốc độ khung hình của các tựa game trên nền tảng Android, đồng thời giúp tăng thời lượng pin của điện thoại. Theo đó, công ty đã chính thức công bố công nghệ Snapdragon Game Super Resolution (GSR), đây sẽ là một bước tiến lớn về đồ họa của các trò chơi Android cao cấp.

Qualcomm tung công nghệ Snapdragon Game Super Resolution giúp trò chơi Android mạnh mẽ hơn

Qualcomm

Qualcomm cho biết Snapdragon GSR là một kỹ thuật chuyển đổi độ phân giải (upscale) không gian một lần được tối ưu hóa cho các GPU Snapdragon Adreno, mang lại chất lượng đồ họa vượt trội và giúp tiết kiệm điện năng. Nhìn chung, Snapdragon GSR sẽ cải thiện hiệu suất gấp hai lần so với các giải pháp chuyển đổi độ phân giải di động khác.

Vì công nghệ chỉ sử dụng một phương pháp upscale một lần, Snapdragon GSR cũng sẽ cải thiện đáng kể thời lượng pin của thiết bị. Qualcomm cho biết các trò chơi sử dụng phương pháp này trên chip Snapdragon sẽ thấy trò chơi có độ phân giải 1080p được nâng cấp lên 4K, đồng thời tăng tốc độ khung hình từ 30FPS lên mức cao nhất là 60FPS.

Qualcomm cho biết một số trò chơi đang được phát triển sẽ hỗ trợ công nghệ Snapdragon GSR. Những trò chơi này có cả Call of Duty: Warzone Mobile nổi tiếng của Activision, cùng với Jade Dynasty: New Fantasy, Return to Empire, Justice Mobile, Naraka Mobile và Farming Simulator 23 Mobile.