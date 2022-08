Quận 12 ‘còn bao điều lạ’ chờ du khách khám phá

Chiều 23.8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng, lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM cùng đoàn khảo sát đã trải nghiệm tour du lịch mới của TP.HCM mang tên “Q.12 – Còn bao điều lạ” do Công ty dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt tổ chức.

Theo lịch trình tour, du khách sẽ được chiêm bái tu viện Khánh An, thăm viếng Đài tưởng niệm chiến khu An Phú Đông, tham quan Công viên Phần mềm Quang Trung, trại cá sấu Hoa Cà, Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh,…

Trong đó, nổi bật của tour là tu viện Khánh An với kiến trúc độc đáo, gắn liền với các sự kiện lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của quân và dân An Phú Đông; công viên Phần mềm Quang Trung cũng là khu phần mềm đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam với nhiều mô hình, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhận xét, tiềm năng du lịch của các quận 12, huyện Hóc Môn là rất lớn để đón khách du lịch chứ không chỉ là học sinh, sinh viên tham gia các chuyến về nguồn thời gian qua. Các địa phương cần chăm chút hơn trong cách giới thiệu, thuyết minh các di tích lịch sử; phát huy đặc sản địa phương… để có sản phẩm hấp dẫn đón khách du lịch.