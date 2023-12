Quán ăn ở TP.HCM có thưởng Tết cho nhân viên: 'Gồng lỗ cũng ráng thưởng!'

Vậy năm nay, các quán ăn ở TP.HCM thưởng tết cho nhân viên ra bao nhiêu?

Giữ hết nhân viên, không giảm lương

Anh Nguyễn Ngọc Bạn (35 tuổi) chủ hệ thống hủ tiếu Thành Đạt 19 chi nhánh ở TP.HCM cho biết hiện tại, anh quản lý 600 nhân viên. Trong đó, bên cạnh 100 người là nhân viên thời vụ, còn lại đều là nhân viên chính thức "full time".

Chủ quán cho biết năm nay tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức. CAO AN BIÊN

Anh chủ cho biết năm vừa qua là một năm vô cùng khó khăn khi tình hình kinh doanh không thuận lợi như những năm trước, vì những khó khăn chung của nền kinh tế. “Từ tháng 3.2023, doanh thu của quán bắt đầu giảm, tới tháng 6 đỉnh điểm, giảm tiếp, tháng 9 lại tiếp tục giảm", anh chủ cho biết.

Tình hình hiện tại, anh nói doanh thu qua các ứng dụng giao đồ ăn của quán giảm 50% so với năm ngoái, khách ăn tại chỗ cũng giảm 10 - 15%. Tuy nhiên, chủ quán cảm thấy còn may mắn so với nhiều quán ăn hay ngành nghề khác, khi có không ít quán đã đóng cửa.

Không có thưởng tết, phải chịu ‘cày’: Bán hàng, tài xế kiếm tiền thế nào?

Điều mà anh tự hào trong suốt năm 2023 khi "lèo lái" quán hủ tiếu tâm huyết, chính là bên cạnh việc phục vụ tốt cho thực khách của mình, thì anh cũng giữ được số lượng nhân viên, không cắt giảm nhân sự và cũng không giảm lương.

Nhân viên làm ở quán tôi đều là lao động phổ thông, nhiều người hoàn cảnh gia đình khó khăn, có người còn phải nuôi gia đình, người thân ở quê. Giờ giảm lương hay giảm nhân sự thì tội. Thà mình buôn bán ít lãi, thậm chí gồng lỗ, nhưng giữ được hết chén cơm cho mọi người là thấy vui lắm! Anh Nguyễn Ngọc Bạn, Chủ chuỗi hủ tiếu nam vang Thành Đạt

Anh Bạn, chủ quán hủ tiếu tự hào khi trong năm qua vẫn không cắt giảm nhân sự, không giảm lương nhân viên. CAO AN BIÊN

Hàng quán kinh doanh gặp khó khăn những ngày cuối năm, thưởng tết cho nhân viên ra sao?

Thay vào đó, chủ quán cùng nhân viên tìm cách thu hút khách hàng trong giai đoạn khó khăn như khuyến mãi nhiều combo, nâng cao chất lượng tô hủ tiếu, tổ chức các chương trình lì xì may mắn dịp tết…

Theo anh Bạn, năm ngoái, kinh doanh ổn định, bên cạnh việc thưởng lương tháng 13 cho tất cả nhân viên, quán còn tổ chức chương trình gala cuối năm, bốc thăm trúng thưởng với các món quà như vàng, xe máy… hay dành lì xì cho nhân viên. Đó cũng là cách để anh chia sẻ, tri ân với cấp dưới của mình trong suốt một năm đã lao động vất vả, cùng xây dựng quán.

Năm nay khó khăn, thưởng tết sao?

Đại diện quán hủ tiếu Thành Đạt cho biết, năm nay, dù tình hình chung khó khăn, nhưng khó cỡ nào anh Bạn cũng cố gắng để thưởng tết 1 tháng lương cho nhân viên của mình. Thêm vào đó, anh có kế hoạch tổ chức gala như năm ngoái để nhân viên được đón năm mới, bốc thăm trúng thưởng các phần quà đặc biệt và dành những phong bao lì xì…

“Năm nay, nhiều chi nhánh của quán sẽ bán xuyên tết. Chúng tôi dự định cũng giống mọi năm sẽ tăng lương nhiều lần cho các bạn nhân viên làm việc vào những ngày này, không để các bạn thiệt thòi", anh chủ cho biết.

Khác với cùng kỳ năm ngoái, hiện tại quán giảm doanh thu. Khách ăn tại chỗ giảm 10 - 15%, còn khách đặt qua ứng dụng giao đồ ăn giảm tới 50%. CAO AN BIÊN

Trong khi đó, anh Đoàn Văn Minh Nhựt, đồng sáng lập thương hiệu bánh mì Má Hải cho biết năm 2023 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế, trong đó có hệ thống bánh mì của mình.



Tuy nhiên, với những lợi thế khi bán một món ăn bình dân, phổ biến với nhiều người Việt để người phục vụ cho nhu cầu ăn uống thiết yếu hằng ngày, đại diện hệ thống bánh mì có thâm niên 10 năm này cho biết việc kinh doanh vẫn tạm ổn so với tình hình chung. Dù rằng, anh Nhựt mô tả không thể nào so được với những năm trước.

Anh Minh Nhựt, đồng sáng lập bánh mì Má Hải cho biết năm nay thương hiệu đối mặt với nhiều trở ngại trước những khó khăn chung của nền kinh tế. CAO AN BIÊN

Tình tới thời điểm hiện tại, theo anh Nhựt, bánh mì Má Hải đã có hàng ngàn đối tác trên cả nước và nước ngoài, cùng 4 cửa hàng tại TP.HCM do công ty trực tiếp quản lý với 60 nhân viên chính thức và 40 nhân viên thời vụ.

Hệ thống bánh mì này cho biết năm nay, dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng ban giám đốc vẫn nỗ lực để phát triển thương hiệu, mà không phải cắt giảm nhân sự cũng như không giảm lương nhân viên.

Từ trước tới nay, ngay cả những thời điểm khó khăn nhất như mùa dịch phải gồng lỗ, chúng tôi vẫn nỗ lực giữ vững đội ngũ nhân viên cũng như có thưởng tết cho nhân viên của mình. Với chúng tôi, nhân viên của mình cũng giống như anh em, người thân. Anh em đi lên thì công ty mới đi lên được. Đó chính là lý do con người tại bánh mì Má Hải đóng vai trò cực kỳ quan trọng... Anh Đoàn Văn Minh Nhựt, Đồng sáng lập bánh mì Má Hải

Anh Nhựt cho biết dẫu suốt 10 năm qua, dẫu có năm phải gồng lỗ nhưng năm nào cũng dành một khoản để thưởng tết cho nhân viên. CAO AN BIÊN

Anh Nhựt cho biết những năm làm ăn thuận lợi, công ty luôn trích ra một khoản để phòng rủi ro, dùng cho việc hỗ trợ lương, thưởng nhân viên trong những thời điểm kinh doanh khó khăn này. Đại diện bánh mì Má Hải cũng “bật mí" năm nay, công ty vẫn giữ mức thưởng lương tháng 13 là 1 tháng lương cho nhân viên. Bên cạnh đó để tri ân về những thành quả mà cả một đội ngũ đã cùng nhau đồng hành và nỗ lực trong năm qua, công ty cũng có tổ chức một buổi tiệc thân mật để cùng nhau nhìn lại những hành trình đã qua.

Còn bà chủ một hệ thống bún bò có tiếng ở TP.HCM cũng cho biết năm nay, dù phải gồng lỗ nhiều tháng trời, tình hình buôn bán cũng vô cùng khó khăn khi doanh thu giảm “không thể tưởng tượng", chị vẫn cố gắng để có một mức thưởng tết cho nhân viên của mình.

“Năm nay, chắc thưởng tết sẽ không bằng năm ngoái rồi, nhưng dù ít dù nhiều cũng phải có thưởng để nhân viên mình vui. Một năm qua ai cũng vất vả. Xem tình hình kinh doanh những tháng cuối trước Tết Nguyên đán xem như thế nào rồi mình quyết định mức thưởng", chị chủ chia sẻ kế hoạch.

Thăm dò ý kiến Bạn có mong chờ thưởng tết năm nay không? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Vô cùng mong chờ, hồi hộp Cũng bình thường, có thì tốt, không có cũng không sao Không mong chờ