Quân A.P ngại ngùng khi Hải Đăng Doo nhảy sexy

Sau khi phát hành MV Thiên mệnh, Quân A.P và Hải Đăng Doo có buổi giao lưu tại chương trình On Trending ở Báo Thanh Niên. Vì đã thân thiết từ gameshow Anh trai say hi nên cả hai khá thoải mái chia sẻ về những khoảnh khắc hậu trường khi cùng nhau quay MV. Ngoài ra, Hải Đăng Doo còn khiến Quân A.P ngại ngùng vì vào vai Pháp Kiều và trình diễn vũ đạo trong ca khúc Cung tên tình yêu. Cả hai khiến MC và khán giả bật cười vì sự “vụng về” của mình.

Sự nhiệt tình của Hải Đăng Doo khiến MC cười nghiêng ngả Ảnh: M.H

Để lắng nghe thêm câu chuyện của Quân A.P và Hải Đăng Doo, mời quý vị đón xem chương trình On Trending trên Thanh Niên Online, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.