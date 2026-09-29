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    Giới trẻ

    Quán bánh xèo có vườn rau khí canh trăm triệu đồng cho khách tự hái ăn tại chỗ

    Mai Cát
    Mai Cát

    Nằm trên đường Tạ Quang Bửu, P.Chánh Hưng, TP.HCM, quán bánh xèo gây chú ý với vườn rau khí canh trị giá hàng trăm triệu đồng. Thực khách có thể tự tay hái rau ăn tại quán, tham quan vườn và tìm hiểu phương pháp trồng rau không cần đất.

    Quán mới hoạt động khoảng 3 tháng nay. Bên cạnh bánh xèo, quán còn phục vụ bánh khọt. Hai món ăn được dùng kèm nhiều loại rau sống như: cải, xà lách, lá cách, cóc, diếp cá, quế vị, húng... và chấm cùng nước mắm chua ngọt. 

    Trong đó có rau cải xanh và rau xà lách là rau chủ đạo của hai món ăn này được lấy từ vườn rau trồng theo phương pháp khí canh trên tầng thượng nhà của chủ quán. 

    Quán bánh xèo có vườn rau khí canh trăm triệu cho khách tự hái ăn tại chỗ - Ảnh 1.

    Vườn rau khí canh rộng gần 200 mét vuông trên sân thượng để phục vụ ăn kèm bánh xèo và thực khách tham quan

    ẢNH: MAI CÁT

    Quán bánh xèo có vườn rau khí canh trăm triệu cho khách tự hái ăn tại chỗ - Ảnh 2.

    Theo chị Diễm My (chủ quán), hệ thống khí canh được chị đầu tư hơn 100 triệu đồng. Mỗi trụ cao hơn 2 m, có tưới tự động

    ẢNH: MAI CÁT

    Điểm đặc biệt của quán là có đặt 2-3 trụ rau để khách có thể tự tay hái rau để ăn kèm bánh xèo. Ngoài ra, thực khách có thể lên sân thượng để tham quan khu vườn, trải nghiệm thu hoạch rau.

    Chị Nguyễn Ngọc Châu (32 tuổi, P.Tân Thuận, TP.HCM), khách ăn tại quán, cho biết trải nghiệm này khá mới và hay, tạo thêm điểm khác biệt cho quán. Ngoài ra, thực khách vừa ăn bánh xèo, vừa có thể tìm hiểu phương pháp trồng rau khí canh khi lên tham quan vườn rau trên sân thượng. 

    Còn anh Lê Thành Công (31 tuổi, P.Bình Đông, TP.HCM), cho hay: "Ăn bánh xèo cùng với rau mình tự tay hái là một trải nghiệm khá hay, tôi sẽ quay lại đây lần nữa".

    Quán bánh xèo có vườn rau khí canh trăm triệu cho khách tự hái ăn tại chỗ - Ảnh 3.

    Thực khách hái rau tại trụ đặt ở quán rồi được sơ chế và ăn kèm với bánh xèo ngay tại bàn

    ẢNH: MAI CÁT

    Quán bánh xèo có vườn rau khí canh trăm triệu cho khách tự hái ăn tại chỗ - Ảnh 4.

    Bánh xèo được làm theo kiểu miền Tây, kích thước lớn, nhân gồm giá, tôm, thịt, trứng, củ sắn và đậu xanh. Mỗi phần có giá 55.000 - 60.000 đồng.

    ẢNH: MAI CÁT

    Quán bánh xèo có vườn rau khí canh trăm triệu cho khách tự hái ăn tại chỗ - Ảnh 5.

    Quán mở từ 11 giờ 30 - 21 giờ mỗi ngày, có khá đông khách đến ăn và trải nghiệm

    ẢNH: MAI CÁT

    Theo chị Giảng Thị Diễm My, chủ quán, gia đình đã chuẩn bị mô hình trồng rau khoảng 2 tháng trước khi bắt đầu bán bánh xèo. Khi rau phát triển ổn định, quán mới đưa vào phục vụ thực khách.

    "Mô hình trồng rau này do chồng tôi tìm hiểu từ khi còn sống ở nước ngoài. Khi về Việt Nam, anh triển khai trồng rau tại nhà, trước hết để gia đình sử dụng vì muốn có nguồn rau sạch, tốt cho sức khỏe. Rau trồng được nhiều, gia đình ăn không hết nên cho hàng xóm", chị My chia sẻ.

    Chị Diễm My cũng cho biết thêm từ việc trồng rau phục vụ gia đình, vợ chồng chị nảy ra ý tưởng mở rộng mô hình để nhiều người có thể sử dụng nguồn rau này. Thế là chị học từ người anh bán bánh xèo cách làm món ăn này, rồi mở quán vừa phục vụ khách vừa có thể sử dụng lượng rau được trồng tại nhà. Hiện vườn chủ yếu trồng cải xanh và xà lách, là hai loại rau được sử dụng nhiều khi ăn bánh xèo. Các loại rau khác được mua bên ngoài để phục vụ thực khách.

    Quán bánh xèo có vườn rau khí canh trăm triệu cho khách tự hái ăn tại chỗ - Ảnh 6.

    Theo chủ quán, quán bán hơn 100 phần mỗi ngày

    ẢNH: MAI CÁT

    Quán bánh xèo có vườn rau khí canh trăm triệu cho khách tự hái ăn tại chỗ - Ảnh 7.

    Rau xà lách và cải được gia đình chị Diễm My trồng theo phương pháp khí canh

    ẢNH: MAI CÁT

    Chủ quán cho biết từ khi gieo hạt đến khi rau đủ điều kiện thu hoạch mất khoảng 25 - 30 ngày. Cây được gieo và chăm sóc đến khi phát triển phù hợp rồi mới đưa lên trụ để tiếp tục nuôi. Mô hình sử dụng nước cùng dinh dưỡng hữu cơ dành cho rau khí canh. Nguồn dinh dưỡng này có chứng nhận của công ty cung cấp và gia đình không sử dụng phân bón hóa học hay chất kích thích. Mỗi ngày, quán sử dụng khoảng 2 trụ rau, mỗi trụ cho khoảng 10 - 12 kg. Vào cuối tuần, lượng rau sử dụng có thể tăng lên khoảng 3 trụ.

    Quán bánh xèo có vườn rau khí canh trăm triệu cho khách tự hái ăn tại chỗ - Ảnh 9.

    Thực khách tham quan, thu hoạch rau tại vườn

    ẢNH: MAI CÁT

    Quán bánh xèo có vườn rau khí canh trăm triệu cho khách tự hái ăn tại chỗ - Ảnh 10.

    Từ khi gieo hạt đến khi rau đủ điều kiện thu hoạch mất khoảng 25 - 30 ngày

    ẢNH: MAI CÁT

    Lê Thị Ngọc (30 tuổi, P.Tân Hưng, TP.HCM, cho biết chị cảm thấy mô hình này tiện lợi vì rau vừa sạch vừa tươi. "Việc vừa ăn bánh xèo vừa tự tay hái rau cũng thú vị, tạo cảm giác vui và có thêm trải nghiệm khi dùng bữa", Ngọc nói. 

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