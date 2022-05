Quan chức buộc sân vận động đóng cửa sớm để... dắt chó đi dạo

Theo tờ The Indian Express, nhiều vận động viên và huấn luyện viên tập tại sân vận động Thyagraj do nhà nước quản lý tại New Delhi đã than phiền về việc bị buộc phải ngừng tập sớm hơn bình thường.

Giờ đóng cửa thường là 10 giờ tối nhưng họ bị yêu cầu phải rời sân trước 7 giờ tối để ông Sanjeev Khirwar, quan chức cấp cao trong chính quyền thành phố, cùng vợ dắt chó đi dạo.

The Indian Express đã chụp được bức ảnh ông Khirwar cùng người vợ Rinku Dugga dắt chó đi dạo trong sân vận động và cho biết đã đến sân nhiều ngày trong tuần và sự việc xảy ra thường xuyên. Bà Dugga cũng làm việc trong chính quyền.

Tình trạng trên được cho là đã kéo dài nhiều tháng. Khi được yêu cầu bình luận, ông Khirwar phủ nhận việc làm ảnh hưởng đến giờ tập của vận động viên nhưng nói thỉnh thoảng có dắt thú cưng đi dạo trong sân.

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu vận động viên rời sân vận động thuộc về họ. Ngay cả khi tôi ghé thăm, tôi cũng đi sau khi sân được cho là đã đóng cửa", ông Khirwar nói.





Sau khi vụ việc được công bố, chính quyền thành phố đã chỉ thị toàn bộ các cơ sở thể thao phải mở cửa cho vận động viên đến 10 giờ tối.

Bộ Nội vụ Ấn Độ thì điều chuyển ông Khirwar đến công tác tại thành phố Ladakh thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ ở Kashmir, trong khi bà Dugga bị chuyển đến bang Arunachal Pradesh ở miền đông bắc.

Quyết định này được coi như hình phạt khi hai nơi làm việc của hai vợ chồng nằm ở hai đầu đông và tây dãy Himalaya, cách nhau khoảng 3.200 km và phải mất 65 giờ lái xe, theo chỉ dẫn của Google Maps, theo đài al-Jazeera.

Ông Gaurav Pandhi, thành viên đảng Quốc đại cáo buộc việc cho đóng cửa sân sớm là hành động lạm quyền đáng khinh.

Một số người dùng mạng xã hội Twitter thắc mắc liệu con chó sẽ đi theo ông Khirwar hay bà Dugga. Một số khác mỉa mai rằng ít ra hai vợ chồng này cũng được chuyển đến nơi có thiên nhiên tươi đẹp để thoải mái dắt chó đi dạo. “Mặt tốt là dù con chó đi đâu, Ladakh hay Arunachal, nó sẽ có nhiều không gian để chạy nhảy mà không phải đóng cửa một sân vận động”, một tài khoản viết.