Quan chức Mỹ nói Ukraine rất có thể đã tổ chức tấn công Điện Kremlin bằng UAV

Theo bản tin này, các cơ quan tình báo Mỹ đã đi đến nhận định trên một phần dựa trên việc theo dõi thông tin liên lạc của cả quan chức Nga và Ukraine. Tuy nhiên, phía Mỹ không rõ đơn vị nào đã thực hiện vụ tấn công và một số quan chức tin rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể không biết hoặc không liên quan đến vụ việc. Mỹ được cho là chưa có bằng chứng cụ thể về việc các đặc vụ hoặc cơ quan nào có liên quan.

Hai chiếc UAV đã rơi xuống không phận Điện Kremlin vào đầu tháng này. Video từ camera giám sát cho thấy một quả bom phát nổ phía trên nóc tòa nhà có văn phòng tổng thống. Tổng thống Vladimir Putin không có mặt tại thời điểm đó. Moscow cáo buộc Kiyv âm mưu ám sát Tổng thống Putin và tuyên bố sẽ đáp trả. Tổng thống Zelensky phủ nhận Ukraine có liên quan đến vụ tấn công.

Một số hãng truyền thông lớn ở Mỹ và Anh đã đặt ra nghi vấn Moscow dàn dựng vụ việc để đổ trách nhiệm cho Kyiv.

Tuy nhiên, theo tình báo Mỹ, cuộc tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin nằm trong khuôn mẫu hành động bí mật của Ukraine, từ vụ ám sát nhà báo Darya Dugina vào tháng 8.2022, vụ giết blogger Vladlen Tatarsky vào tháng 4, cho đến vụ tấn công Belgorod vào hôm 22.5. Tờ The New York Times trước đây đã báo cáo đánh giá của tình báo Mỹ về vụ sát hại nhà báo Dugina, cũng như vụ đánh bom cầu Crimea theo cách tương tự.

Tờ báo cũng đã mô tả vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9.2022 là hành động của các đặc vụ thân Ukraine mà mối quan hệ của họ với chính phủ Kyiv vẫn chưa được xác định. Thông tin này được đưa ra sau khi nhà báo Seymour Hersh tuyên bố chính phủ Mỹ đứng sau vụ việc.

Theo The New York Times, giới tình báo Mỹ tin rằng có thể đang tồn tại một liên minh lỏng lẻo gồm các đơn vị Ukraine đang hoạt động ngầm bên trong Nga, mà sự giám sát từ Tổng thống Zelensky là không có hoặc rất ít.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine (GUR), tướng Kyrylo Budanov thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng Kyiv đứng sau vụ sát hại nhiều người, bao gồm cả các nhân vật của công chúng và giới truyền thông ở Nga, nhưng không nêu rõ danh tính. Ông cũng cho biết chiến dịch ám sát sẽ tiếp tục. Các cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky cũng thường xuyên đưa ra các lời cảnh báo đối với lãnh thổ Nga, tỏ ra vui mừng khi sự cố xảy ra, sau đó phủ nhận liên quan.

Kyiv cho rằng mọi trường hợp tấn công, kể cả vụ đột kích mới đây vào Belgorod, là do một mạng lưới các nhóm chống chính phủ Nga tiến hành. Tuy nhiên, The New York Times lưu ý rằng tình báo Mỹ không đưa ra bằng chứng nào cho thấy các nhóm này phải chịu trách nhiệm.