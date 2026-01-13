Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Quan chức Nga tử vong trong Đại sứ quán Nga ở Cyprus

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/01/2026 08:48 GMT+7

Giới chức Cyprus ngày 12.1 thông tin về vụ điều tra cái chết của quan chức cấp cao Nga tại Đại sứ quán Nga ở Nicosia.

Cyprus Mail ngày 12.1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết nạn nhân được phát hiện vào khoảng trưa ngày 8.1, tuy nhiên phải mất vài giờ sau thì cảnh sát mới nhận được tin báo.

Cảnh sát đã đề nghị đến hiện trường vụ việc, là một tòa nhà trong Đại sứ quán Nga ở thủ đô Nicosia của Cyprus, để điều tra nhưng bị từ chối. Thi thể nạn nhân được bàn giao cho cảnh sát ở sân trong khuôn viên sứ quán.

Quan chức Nga tử vong trong Đại sứ quán Nga ở Cyprus - Ảnh 1.

Trụ sở Đại sứ quán Nga tại Nicosia, Cyprus

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE MOSCOW TIMES

Các đại diện đại sứ quán nói với nhà chức trách rằng cái chết là do tự sát và có một bức thư để lại. Lá thư này không được chuyển cho giới chức Cyprus mà đã được gửi về Moscow.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt thở vì treo cổ.

Người phát ngôn cảnh sát địa phương sau đó cho biết điều tra ban đầu loại bỏ khả năng có dấu hiệu phạm tội, vì kết quả khám nghiệm tử thi đã loại trừ khả năng có án mạng. Thi thể sẽ được bàn giao cho Đại sứ quán Nga để hồi hương.

Đại sứ quán Nga cho biết nhân viên cơ quan đã tử vong có tên A. V. Panov. Trong tuyên bố, sứ quán Nga cho biết ông qua đời ngày 8.1 và coi đây là “bi kịch cá nhân sâu sắc đối với gia đình và bạn bè ông”. Đại sứ quán cho biết họ đang hợp tác với các nhà chức trách Cyprus để hồi hương thi thể nạn nhân.

Các nguồn tin cảnh sát nêu rằng cái chết của ông Panov được xác định là “không tự nhiên”. Phía cảnh sát xác nhận thông tin đã yêu cầu tiếp cận hiện trường và xem bức thư nạn nhân để lại nhưng bị từ chối, cho biết đại sứ quán có các quyền ngoại giao vượt ngoài thẩm quyền của cơ quan chức năng nước sở tại.

Khám phá thêm chủ đề

Đại sứ quán Nga Cyprus quan chức nga tử vong
