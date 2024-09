Quân đội Anh được khuyến cáo đánh giá lại các thiết bị thông minh

Cựu chỉ huy Đơn vị chống khủng bố của Bộ Quốc phòng Anh (MOD), thiếu tướng Chip Chapman (đã nghỉ hưu) đã phát biểu với hãng truyền thông quân sự Forces News về những mối đe dọa mà các thiết bị thông minh có thể gây ra trong thời đại chiến tranh công nghệ.



Các thiết bị thông minh có thể ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PEXELS

Ông Chapman đã kêu gọi thận trọng trong thời đại tấn công mạng và các phương pháp tinh vi mà tin tặc có thể triển khai, đặc biệt khi mà các thiết bị thông minh ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Những cuộc tấn công nhằm vào thiết bị thông minh được thực hiện bởi những nhóm tội phạm mạng có động cơ chính trị.

Trong tuyên bố của mình, vị cựu quân nhân Anh đã nói về các mối đe dọa do thiết bị thông minh chứa chất nổ hoặc bị xâm phạm gây ra. Theo ông, Hezbollah tưởng rằng việc chuyển sang sử dụng thiết bị dựa trên hệ thống analog sẽ giúp bảo vệ an ninh trong các hoạt động của họ, nhưng điểm yếu là Hezbollah đã không nhìn vào bên trong chúng vì tin tưởng máy nhắn tin không thể phát nổ. Trong thực tế, máy nhắn tin chỉ là máy nhắn tin cho đến khi chúng bị can thiệp và thêm một thứ nào đó vào bên trong.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết ông ủng hộ các biện pháp hiện có của lực lượng quân đội nước này. Theo ông, truyền thông quân sự đang không ngừng phát triển với các hệ thống cực kỳ an toàn như Trinity đang được đưa vào hoạt động, sử dụng một loạt nút có thể triển khai để tạo ra mạng lưới chiến trường độc lập".

Được biết, tấn công mạng đang là chủ đề nổi bật trong năm 2024 với nhiều cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) đã được các nhóm tin tặc do nhà nước hậu thuẫn thực hiện.