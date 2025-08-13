Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Quân đội CHDC Congo lại giao tranh với nhóm M23

Văn Khoa
13/08/2025 06:06 GMT+7

AFP hôm qua (12.8) dẫn một số nguồn tin khẳng định giao tranh dữ dội lại nổ ra giữa quân đội CHDC Congo và nhóm vũ trang M23 ở miền đông nước này dù đã có cam kết ngừng bắn lâu dài.

Chính quyền Congo và M23 (được nước láng giềng Rwanda hậu thuẫn) đã ký một tuyên bố về các nguyên tắc vào ngày 19.7, trong đó hai bên cam kết ngừng bắn lâu dài. Tuyên bố này được ký theo sau việc ký kết hiệp định hòa bình giữa CHDC Congo và Rwanda vào cuối tháng 6.

Quân đội CHDC Congo lại giao tranh với nhóm M23 - Ảnh 1.

Một thành viên của nhóm M23

Ảnh: AFP

Tuy nhiên, những thỏa thuận trên không ngăn chặn được bạo lực, và giao tranh giữa M23 và các nhóm có liên kết với chính quyền CHDC Congo đã leo thang xung quanh thị trấn Mulamba thuộc tỉnh Nam Kivu ở miền đông Congo kể từ ngày 8.6. M23 đã đẩy lùi dân quân và binh sĩ Congo trong khu vực sau các cuộc đụng độ bằng vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ, theo AFP dẫn các nguồn tin địa phương. Các nguồn tin hôm 10.8 cho hay cả hai bên đã điều động quân tiếp viện và đến ngày 11.8, giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh Mulamba.

Kể từ khi trỗi dậy trở lại vào năm 2021, M23 đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền đông Congo giàu tài nguyên. Trong khi đó đã có hơn 2 triệu người phải chạy khỏi miền đông Gongo kể từ tháng 1, theo AFP.

