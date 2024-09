Quân đội, công an tổng lực giúp dân trong bão

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân VN yêu cầu: Cục Cứu hộ - Cứu nạn phối hợp cơ quan các bộ, ngành, địa phương, Quân khu 3, các quân chủng (Hải quân, Phòng không - Không quân), các Bộ tư lệnh (Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển) yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chính quyền địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, sự cố và tìm kiếm cứu nạn do bão số 3 gây ra, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị và lực lượng làm nhiệm vụ; cử cán bộ tham gia Đoàn công tác của Chính phủ chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 tại Hải Phòng.

Đến 13 giờ 30 ngày 7.9, tổng số lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 3 là hơn 380.000 người và hơn 5.000 phương tiện. Trong đó, có hơn 300 xe đặc chủng, gần 5.000 ô tô, tàu thuyền và 4 trực thăng.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo các quân khu 1, 2, 3, 4; các quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển yêu cầu các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực Bắc bộ, bắc miền Trung phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng khác tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 86, số 87, số 88 của Thủ tướng Chính phủ; số 3786, số 3822 và số 3878 của Bộ Tổng tham mưu về chủ động ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão; đặc biệt là hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân khu vực bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 3.

Bộ đội Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3) triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 3 ẢNH: TRẦN NHƯ KHÁNH

Trên tinh thần đó, Sư đoàn Bộ binh 3 (Quân khu 1) đã huy động hơn 5.400 cán bộ, chiến sĩ tổ chức canh trực 24/24 giờ trong bão số 3. Khi có tình huống xảy ra, lực lượng này sẽ phối hợp với các địa phương: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Công an cho biết đã ban hành 3 công điện và tổ chức họp trực tuyến để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và công an 35 địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ. Cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đã trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão, lũ.

Bộ Công an cũng chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, tổ chức ứng trực 100% quân số ở các địa bàn chịu ảnh hưởng của bão để sẵn sàng triển khai các biện pháp, xử lý kịp thời các tình huống. Bộ Công an đã huy động hơn 100.000 người gồm lực lượng công an chính quy và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở tham gia ứng trực phòng chống bão số 3. Lực lượng công an đã chuẩn bị hơn 27.000 phương tiện bộ, hơn 2.200 phương tiện thủy, gần 100.000 áo phao các loại và hàng ngàn thiết bị chuyên dụng khác để ứng phó bão, lũ.