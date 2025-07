Quân đội đã chuyển 18 tấn hàng cứu trợ người dân vùng lũ Nghệ An

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 24.7, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử đoàn công tác cứu trợ những khu vực đang bị cô lập vì nước lũ tại Nghệ An.

Khu vực xã Tương Dương bị cô lập do nước lũ ẢNH: QUỲNH ANH

Đoàn công tác do đại tá Trần Thế Hiền, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với Bộ tham mưu, Quân khu 4, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 đã tổ chức bay cứu trợ 6 chuyến lương thực thực phẩm (xã Tương Dương 3 chuyến; xã Kỳ Sơn 1 chuyến; xã Mỹ Lý, Nhôn Mai 1 chuyến; xã Con Cuông 1 chuyến). Tổng số hàng cứu trợ được vận chuyển khoảng 18 tấn.

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, tính riêng trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, mưa lũ do bão số 3 đã khiến 3 người chết, 2 người mất tích; sập 122 nhà (Nghệ An), tốc mái 539 nhà (Thanh Hóa 122 nhà, Nghệ An 417 nhà); sạt lở 29 điểm đường giao thông (Thanh Hóa 13 điểm, Nghệ An 16); sạt lở 62 taluy; sạt lở 3 tuyến đê (Thanh Hóa); ngập úng và hư hại 21.802 ha (Thanh Hóa 19.391 ha, Nghệ An 2.411 ha); gãy đổ cây công nghiệp 293,8 ha (Nghệ An).

Quân đội vận chuyển hàng cứu trợ người dân tại xã Tương Dương ẢNH: HOÀNG THUẦN

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 9.293 cán bộ, chiến sĩ; 91 ô tô và 66 tàu, xuồng các loại để khắc phục hậu quả.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai trong năm 2024 làm 519 người chết, mất tích, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2023 và gấp 2,5 lần trung bình 10 năm giai đoạn 2014 - 2023; gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế khoảng 91.622 tỉ đồng, gấp hơn 9,8 lần so với năm 2023 và 4,3 lần trung bình 10 năm 2014 - 2023.

7 tháng năm nay, dù chưa vào mùa mưa bão nhưng thiên tai xảy ra trên cả nước làm 114 người chết, mất tích; thiệt hại kinh tế hơn 553 tỉ đồng.

Toàn cảnh từ trực thăng: Nghệ An sau cơn lũ dữ

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, những tháng cuối năm nay, thiên tai diễn biến rất phức tạp, khó lường.

Trong tháng 7 - tháng 9, Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây nguyên xuất hiện nhiều đợt mưa lớn. Miền Trung mưa lớn tập trung từ tháng 10 - tháng 12 ở trùng với mùa bão, áp thấp thấp nhiệt đới nên đề phòng nguy cơ lũ chồng lũ, ngập lụt trên diện rộng.