Quân đội hoàn thành nghiên cứu nhiều tổ hợp vũ khí, trang bị kỹ thuật cao

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trước yêu cầu làm chủ, bảo đảm kỹ thuật đối với các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao, năm 2019 Bộ Quốc phòng đã phê duyệt triển khai chương trình KH-CN với 3 nội dung chính: nghiên cứu khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao; nghiên cứu chế tạo vật tư thay thế phục vụ bảo đảm kỹ thuật; nghiên cứu xây dựng các hệ thống mô phỏng phục vụ đào tạo, huấn luyện.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: BQP

Sau hơn 6 năm triển khai, chương trình đạt nhiều kết quả quan trọng: Hợp phần 1 (2019 - 2023) hoàn thành 21/21 đề tài, làm chủ cấu hình, nguyên lý hoạt động của nhiều tổ hợp vũ khí trang bị kĩ thuật, chế tạo thành công các thiết bị, hệ thống mô phỏng phục vụ huấn luyện.

Hợp phần 2 (2023 - 2026) đến nay có 16/19 đề tài hoàn thành sản phẩm, trong đó có 8 đề tài được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng; nhiều sản phẩm đã bàn giao cho đơn vị sử dụng thử nghiệm.

Trên cơ sở kết quả đạt được, chương trình tiếp tục triển khai hợp phần 3 nhằm mở rộng phạm vi nghiên cứu, từng bước làm chủ sâu hơn công nghệ lõi, phục vụ cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật và phát triển sản phẩm mới.

Các đề tài trong chương trình cơ bản đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong khai thác, làm chủ và bảo đảm kỹ thuật đối với vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao; nhiều sản phẩm có tính năng tương đương, thậm chí cải tiến so với nguyên bản, có khả năng thay thế, lắp lẫn, dự phòng. Qua đó, từng bước hình thành năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật bằng nội lực.

Quá trình triển khai đã huy động rộng rãi đội ngũ cán bộ khoa học trong toàn quân, hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên sâu theo từng tổ hợp vũ khí; đồng thời, thông qua khảo sát, thử nghiệm tại đơn vị đã góp phần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, hỗ trợ khắc phục hỏng hóc, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Các sản phẩm bước đầu giúp tiết kiệm chi phí, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Phát biểu kết luận hội nghị, thượng tướng Nguyễn Văn Hiền đánh giá chương trình có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực tự chủ KH-CN quân sự; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu tiếp tục hoàn thành các đề tài còn lại bảo đảm tiến độ, chất lượng; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; chủ động đề xuất sản xuất vật tư kỹ thuật từ kết quả của hợp phần 1 và 2.

Đối với hợp phần 3, thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, sớm triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm kế thừa và phát triển các kết quả đã đạt được, hướng tới làm chủ sâu hơn công nghệ hiện đại, công nghệ lõi.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 8 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình.