Quân đội huy động 346.000 người, 5 máy bay ứng phó bão số 3 (Wipha)

Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để ứng phó với bão số 3 (Wipha), Bộ Quốc phòng đã huy động 346.210 cán bộ chiến sĩ (bộ đội 114.120 người; dân quân 232.090 người); 8.200 phương tiện các loại (ô tô 5.061; tàu 216; xuồng, ca nô 2.295; xe đặc chủng 623; máy bay 5).

Các chiến sĩ biên phòng Quảng Trị hỗ trợ ngư dân neo đậu thuyền chống bão số 3 (Wipha) ẢNH: THANH LỘC

Về công tác kiểm đếm tàu thuyền, Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk đã phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.300 phương tiện/227.194 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 3 để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Cũng trong ngày 21.7, thực hiện Công điện số 117 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 4181 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (Wipha), Cục Cứu hộ, cứu nạn tiếp tục đôn đốc các đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ trực; nắm chắc tình hình diễn biến và hướng di chuyển của bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương từ Quảng Ninh - Đắc Lắk tích cực, chủ động triển khai công tác ứng phó bão số 3.

Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức quán triệt và triển khai chỉ đạo của các cấp về phòng chống bão số 3. Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các đơn vị chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 tuyệt đối không được chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng và tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động”.

Bão số 3 khả năng đổ bộ vào Hải Phòng - Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô và Cát Hải có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Lúc 16 giờ ngày 21.7, tâm bão số 3 cách Quảng Ninh 100 km, cách Hải Phòng 220 km, cách Hưng Yên 240 km, cách Ninh Bình 270 km. Bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Đến sáng 22.7, bão số 3 tiếp tục áp sát đất liền và mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, khả năng đổ bộ vào khu vực từ Hải Phòng - Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm 21.7, đất liền tại ven biển Quảng Ninh - Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14.

Các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Từ tối 21 - 23.7, khu vực đông bắc, đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 600 mm.