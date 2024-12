Quân đối lập Syria bắt đầu bao vây thủ đô Damascus?

"Lực lượng của chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn cuối của việc bao vây thủ đô Damascus", CNN dẫn lời người phát ngôn Hassan Abdulghani của quân đối lập thông báo ngày 7.12. Lực lượng đối lập bất ngờ bắt đầu cuộc tấn công từ miền bắc Syria vào cuối tháng 11 và đã liên tục kiểm soát các thành phố lớn như Aleppo ở miền bắc, Hama ở miền trung và Deir al-Zor ở miền đông.

Lực lượng đối lập Syria tiến về Damascus

Theo CNN, các tay súng đối lập đã tiến vào thị trấn Kanaker ở vùng nông thôn của Damascus trong ngày 7.12, tiến gần hơn đến thủ đô Syria.

Bộ Quốc phòng Syria bác bỏ thông tin quân đội đã rời bỏ vị trí gần Damascus, cho rằng phe đối lập đang lan truyền tin giả nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và hoang mang cho người dân.

Quân đối lập Syria tại vùng nông thôn ở tỉnh Homs ngày 7.12 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) cho rằng quân chính phủ đã rời khỏi các khu vực then chốt, để mất quyền kiểm soát tại toàn bộ tỉnh Daraa ở miền nam và sơ tán khỏi các vị trí ở Quneitra, gần cao nguyên Golan hiện do Israel kiểm soát. Hiện tại, quân đối lập do tổ chức Hayat Tahrir al-Sham dẫn đầu đang tiến nhanh đến thành phố Homs, nằm trên đường từ Hama đến Damascus. SOHR nói rằng quân chính phủ Syria đang rút khỏi các thị trấn cách Damascus chỉ 10 km.

Trong khi đó, Reuters dẫn thông báo từ các blogger quân sự của Nga cảnh báo cuộc tiến công của quân đối lập Syria đang đe dọa đến hai căn cứ quân sự của Nga tại nước này, gồm căn cứ không quân Hmeimim tại tỉnh Latakia và căn cứ hải quân Tartus ở ven biển Địa Trung Hải.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7.12 gặp các người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Doha (Qatar), nhất trí về việc cần ngừng giao tranh ngay lập tức tại Syria, theo Reuters. Nga và Iran là đồng minh của chính phủ Syria trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho một số nhóm vũ trang đối lập.

Ông Lavrov nói Nga muốn chính phủ Syria đối thoại với "phe đối lập chính thức". Ông cho rằng Hayat Tahrir al-Sham là "khủng bố" và không thể chấp nhận việc tổ chức này kiểm soát lãnh thổ Syria. Hayat Tahrir al-Sham từng là một nhánh của al-Qaeda và bị nhiều nước coi là tổ chức khủng bố.