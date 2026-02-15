Quân đội Mỹ chuẩn bị chiến dịch đánh Iran, có thể kéo dài nhiều tuần?

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần chống lại Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công, điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì đã từng diễn ra giữa hai nước.

Hai quan chức Mỹ đã tiết lộ thông tin này cho hãng tin Reuters, với điều kiện giấu tên do tính chất nhạy cảm của kế hoạch.

Việc tiết lộ này làm tăng thêm áp lực cho các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Iran vào hôm 17.3 tại Geneva, có đại diện từ Oman đóng vai trò trung gian hòa giải.

Hôm 14.2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông Trump muốn đạt được một thỏa thuận với Tehran, nhưng nói rằng, “điều đó rất khó thực hiện".

Đặc phái viên Mỹ về các sứ mệnh hòa bình Steve Witkoff, ông Jared Kushner và Đô đốc Hải quân Brad Cooper trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập hôm 7.2 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã tập trung lực lượng quân sự trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về các hành động quân sự mới.

Các quan chức Mỹ hôm 13.2 cho biết rằng Lầu Năm Góc đang điều thêm một tàu sân bay đến Trung Đông, bổ sung thêm hàng nghìn binh sĩ cùng với nhiều trang bị, khí tài có khả năng tiến hành tấn công cũng như phòng thủ.

Cũng hôm 13.2, ông Trump nhận được câu hỏi ông có muốn thấy có sự thay đổi chế độ ở Iran hay không.

“Chà, có vẻ như đó sẽ là điều tốt nhất có thể xảy ra. Trong 47 năm, họ cứ nói đi nói lại. Trong khi đó, chúng ta đã mất rất nhiều sinh mạng", ông Trump đáp.

Ông Trump lâu nay vẫn bày tỏ hoài nghi về việc đưa quân bộ vào Iran, và sức mạnh hỏa lực mà Mỹ triển khai ở Trung Đông cho đến nay cho thấy các lựa chọn tấn công chủ yếu là bằng lực lượng không quân và hải quân.

Khi được hỏi về việc chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự dài hạn tiềm tàng của Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết "Tổng thống Trump đang xem xét tất cả các lựa chọn liên quan đến Iran".

Lầu Năm Góc từ chối bình luận.

Trong một chiến dịch dài hạn, quân đội Mỹ có thể tấn công các cơ sở nhà nước và an ninh của Iran chứ không chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân, một quan chức Mỹ cho biết như vậy nhưng từ chối cung cấp chi tiết cụ thể.

Các chuyên gia cho rằng rủi ro đối với lực lượng Mỹ sẽ lớn hơn nhiều nếu tiến hành một chiến dịch như vậy vì Iran sở hữu kho vũ khí tên lửa đáng gờm.

Ông Trump đã nhiều lần đe dọa ném bom Iran vì nước này duy trì chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo cũng như việc trấn áp lực lượng đối lập trong nước.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã cảnh báo rằng trong trường hợp bị tấn công vào lãnh thổ Iran, họ có thể trả đũa bằng cách tấn công bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ.