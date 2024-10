Quân đội Mỹ tấn công 15 mục tiêu ở Yemen sau tuyên bố mới của Houthi

"Các lực lượng của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành cuộc tấn công vào 15 mục tiêu của Houthi tại những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen hôm nay (4.10)", CENTCOM tuyên bố trên mạng xã hội X, theo AFP.

"Những mục tiêu này bao gồm năng lực quân sự tấn công của Houthi", CENTCOM khẳng định, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công mới được thực hiện "nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế trở nên an toàn và an ninh hơn đối với các tàu buôn, Mỹ và liên minh".

Theo Mạng truyền hình Al Masirah, cả Mỹ lẫn Anh đều tấn công Yemen vào ngày 4.10, và có 4 cuộc tấn công vào thủ đô Sanaa của Yemen và 7 cuộc tấn công vào thành phố Hodeida. Phóng viên AFP nghe thấy tiếng nổ lớn ở cả hai thành phố này.

Al Masirah còn đưa tin ít nhất 1 cuộc tấn công đã nhắm vào thành phố Dhamar và thị trấn Mukayras ở phía nam Sanaa.

Khói bốc lên ở thủ đô Sanaa của Yemen sau các vụ nổ vào ngày 4.10 Ảnh: AFP

Cuộc tấn công mới của Mỹ diễn ra một ngày sau khi Houthi tuyên bố nhóm đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Tel Aviv của Israel. Quân đội Israel thông báo họ đã chặn "một mục tiêu trên không đáng ngờ" trong đêm 3.10 và rạng sáng 4.10 ngoài khơi miền trung Israel mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.



Hôm 2.10, Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình vào Israel, một ngày sau khi Iran phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel.