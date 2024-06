Quân đội Mỹ tấn công vào Yemen sau tuyên bố mới của Houthi

Những cuộc tấn công mới được thực hiện do máy bay không người lái và phương tiện thuộc trạm kiểm soát "gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với lực lượng của liên minh Mỹ và các tàu buôn trong khu vực", theo AFP dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) trên mạng xã hội X.

Máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ bay qua biển Đỏ ngày 11.6 AFP

"Những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế trở nên an toàn và an ninh hơn. Hành vi ác ý và liều lĩnh tiếp diễn của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đe dọa sự ổn định khu vực và gây nguy hiểm đến tính mạng của những người đi biển ở biển Đỏ và vịnh Aden", CENTCOM viết.

CENTCOM đưa ra tuyên bố trên sau khi Houthi ngày 28.6 nhận trách nhiệm tấn công một tàu treo cờ Liberia ở biển Đỏ và nhắm mục tiêu vào 3 tàu khác, trong đó có 2 tàu ở Địa Trung Hải, theo Reuters.

Phát ngôn viên Yahya Saree của Houthi nói rằng lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo vào tàu dầu Delonix và con tàu đã bị "trúng trực tiếp". Tuy nhiên, Tổ chức Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) trước đó nói rằng con tàu bị nhắm mục tiêu cách cảng Hodeidah của Yemen gần 278 km về phía tây bắc, không có thiệt hại và tàu đang hướng về phía bắc.

Houthi bắt đầu tấn công nhắm vào các tàu ở biển Đỏ vào tháng 11.2023, với lập luận những cuộc tấn công như thế nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza trong xung đột Hamas - Israel.



Các lực lượng của Mỹ và Anh đáp trả bằng các cuộc tấn công chống lại Houthi. Theo đó, Houthi đã tuyên bố lợi ích của Mỹ và Anh cũng là mục tiêu hợp pháp, theo AFP.