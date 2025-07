Quân đội sẽ vào cuộc đánh sập hầm lò khai thác vàng trái phép ở Vĩnh Ô

Cần lập biên bản, xử lý mạnh tay việc vứt xác heo ra môi trường

Nhiều địa phương ở Quảng Trị ghi nhận việc người dân vứt xác heo nghi nhiễm bệnh ra môi trường ẢNH: TRẦN VIẾT HÙNG

Cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp môi trường, ông Nam cho biết, tính đến nay toàn tỉnh Quảng Trị đã có 40 xã, phường với 242 thôn, tại 1.637 hộ có heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi. Đã tiêu hủy 11.774 con với tổng trọng lượng hơn 691 tấn. "Diễn biến dịch có chiều hướng lây lan nhanh, chưa có thuốc đặc trị; chuồng trại nuôi của các hộ, trại nhỏ lẻ không đảm bảo, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết và không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn trong chăn nuôi, người dân thiếu ý thức khi xử lý heo chết do bệnh gây ra. Do vậy, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và huy động mọi nguồn lực cùng triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách để sớm khống chế, dập tắt dịch bệnh", ông Nam nhấn mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, huy động 98 máy phun tiêu độc, hơn 6.000 lít hóa chất, tăng cường cán bộ chuyên môn, kiểm soát giết mổ, vận chuyển và buôn bán heo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vệ sinh tiêu độc, khoanh vùng dập dịch.

Liên quan đến dịch tả heo châu Phi, ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết chính quyền và ngành Nông nghiệp và Môi trường cần kêu gọi người dân và các cơ sở chăn nuôi nâng cao ý thức phòng, chống dịch, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng thú y để khống chế dịch, bảo vệ sản xuất, giảm thiệt hại kinh tế. Theo ông Tân việc để người dân vứt heo chết ra môi trường như vừa qua là không thể chấp nhận được, cần lập biên bản, xử lý nghiêm khi phát hiện.