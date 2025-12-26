Quân đội triển khai đồng bộ phương án phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị ẢNH: BQP

Nâng cao tinh thần cảnh giác, xác định quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo sát đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, đặc biệt là trên các vùng biển, đảo, biên giới, các địa bàn chiến lược và không gian mạng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, xử trí kịp thời, hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác ở các cấp trong toàn quân, bảo đảm an toàn khu vực doanh trại, kho tàng, sân bay, bến bãi quân sự; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, chất nổ, chất cháy, chất độc và phòng, chống cháy nổ. Rà soát các kế hoạch, phương án tác chiến, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ, thông suốt, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý các đơn vị làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu lợi dụng kích động, phá hoại của các thế lực thù địch.

Các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, chủ động, nỗ lực hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, điều chỉnh các phương án để bảo đảm phục vụ chu đáo cho đại hội, như: bố trí lực lượng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu, địa điểm trọng yếu; công tác rà phá bom mìn, vật nổ, chất độc; phương án bảo đảm quân y; bảo đảm phương tiện đưa đón đại biểu; bảo đảm nơi ăn nghỉ cho đại biểu…