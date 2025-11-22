Quản giáo ở Bangkok bị cáo buộc cho gái mại dâm vào phục vụ tù nhân Trung Quốc

Trung tá cảnh sát Prawut Wongsinin đã đưa ra thông báo trên sau chuyến thị sát Trại tạm giam Bangkok ở quận Chatuchak thuộc thủ đô Bangkok của Thái Lan cùng với Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat hôm nay, theo tờ Bangkok Post.

Cục trưởng Cục Cải huấn Thái Lan Prawut Wongsinin phát biểu với các phóng viên sau chuyến thị sát tại Trại tạm giam Bangkok hôm 22.11 Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Ông Prawut cho hay ông đã nhận được thông tin về hành vi sai trái của các quản giáo một tháng sau khi ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cải huấn vào ngày 1.10, và đã báo cáo lên cấp trên.

Sau gần 3 tuần thu thập bằng chứng, ông thông báo đã xác nhận được khoảng 20 quản giáo đồng lõa vi phạm quy định. Các nhà điều tra đã phát hiện bằng chứng về việc phụ nữ Trung Quốc vào nhà tù, có vẻ là để cung cấp dịch vụ tình dục.

Trong cuộc đột kích vào ngày 16.11, cảnh sát đã phát hiện 2 phụ nữ ngoài 20 tuổi trong nhà tù. Trong đó có người ở một mình với một tù nhân Trung Quốc trong một căn phòng bí mật, còn người kia đang đợi ở tầng trên.

Một lát sau, cảnh sát mới vào được phòng vì căn phòng được bảo vệ bằng hai cánh cửa có khóa. Trung tá Prawut cho hay hai phụ nữ nói trên được phát hiện trong tình trạng ăn mặc chỉnh tề và cả hai đều phủ nhận hành vi bán dâm khi bị thẩm vấn. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy bao cao su, đồ lót, khăn giấy dính máu, dấu vết chất lỏng trên ghế sofa, thuốc lá và rượu. Cảnh sát sẽ khám nghiệm hiện trường vào ngày 24.11.

Cũng theo ông Prawut, cảnh sát Thái Lan không có thẩm quyền bắt giữ hai người phụ nữ Trung Quốc vì sự việc vẫn chưa rõ ràng, và họ đã trở về Trung Quốc. Giới chức Thái Lan sẽ phối hợp với các đối tác Trung Quốc để đưa họ vào danh sách đen nếu bị phát hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Ông Prawut cho biết thêm đoạn video giám sát an ninh được kiểm tra trong quá trình điều tra cho thấy phụ nữ Trung Quốc đã vào nhà tù vào mỗi chủ nhật. Trong cuộc đột kích vào chủ nhật tuần trước, cảnh sát cũng phát hiện điện thoại di động, bật lửa, máy điều hòa di động, tủ lạnh và lò vi sóng.

Cục Cải huấn đã chuyển một số tù nhân Trung Quốc từ nhà tù đến một cơ sở phù hợp hơn. Hôm 21.11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn đối với bất kỳ và tất cả các quản giáo về việc trao đặc quyền cho các tù nhân Trung Quốc.

Bắc Kinh chưa bình luận về những thông tin trên.