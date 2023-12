Quản lý cửa hàng với 3 lớp bảo vệ thông minh toàn diện từ FPT Smart Home

Vấn đề quản lý tài sản và đảm bảo an ninh, an toàn cháy nổ trong kinh doanh luôn là một trong những mối bận tâm hàng đầu của mọi chủ cửa hàng. Đặc biệt, cuối năm cũng là thời điểm tình hình tội phạm trộm cắp thường có xu hướng tăng cao với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Do đó, một hệ thống an ninh hiệu quả và toàn diện sẽ giúp các doanh nghiệp, cửa hàng bảo vệ tài sản và hạn chế rủi ro an ninh an toàn.

Sở hữu hệ sinh thái công nghệ thông minh, FPT Smart Home đã nghiên cứu và tạo ra một giải pháp toàn diện với ba lớp bảo vệ kết hợp, bao gồm: quản lý an ninh từ bên ngoài - phòng chống cháy nổ từ bên trong - kiểm soát an toàn ngoài giờ làm việc thông minh. Nhờ đó, các doanh nghiệp, cửa hàng có thể chủ động quản lý và đảm bảo vấn đề an ninh an toàn một cách tối đa nhất.

Lớp thứ nhất: Camera SE ứng dụng công nghệ AI giám sát thông minh

Khu vực trưng bày kinh doanh của bất kỳ cửa hàng với quy mô từ nhỏ đến lớn nào đều rất cần một hệ thống giám sát an ninh toàn diện. Camera SE của FPT Smart Home với khả năng xoay ngang 355 độ và xoay dọc 100 độ, mở rộng tầm quan sát sẽ giúp chủ cửa hàng dễ dàng kiểm soát mọi mọi không gian, đáp ứng được mọi cách bày trí hàng hóa và không bỏ sót bất kỳ góc khuất nào.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI là điểm mạnh vô cùng lớn của Camera SE, cho phép phát hiện, phân biệt chuyển động giữa người và vật. Thiết bị cũng sẽ gửi những thông báo thông minh đính kèm hình ảnh theo thời gian thực để người dùng kịp phản ứng khi có sự cố xâm nhập bất thường. Đồng thời, các dữ liệu hình ảnh sẽ được lưu trữ an toàn để người dùng có thể phân tích các sự kiện và hành vi đáng ngờ, xác minh thông tin quan trọng.

Lớp thứ hai: Cảm biến báo khói, báo cháy tự động nhận biết

Cảm biến khói báo cháy thông minh FPT Smart Home là trợ thủ đắc lực thứ hai giúp báo động ngay tức thì khi phát hiện các dấu hiệu khói nhằm phòng tránh nguy cơ cháy nổ. Khi phát hiện khói, thiết bị này sẽ tự động phát ra các âm thanh cảnh báo lên đến 85dB để báo động.

Từ đó, chủ cửa hàng, nhân viên nhanh chóng nhận biết và có phương án xử lý tình huống, giảm thiểu tối đa rủi ro về tài sản và con người. Chủ cửa hàng còn có thể thiết lập các kịch bản chống cháy thông minh như phát hiện sự cố, đèn LED sẽ được bật sáng, bật quạt, cửa tự động mở… để giúp mọi người nhanh chóng xử lý tình huống hoặc thoát hiểm.

Lớp thứ ba: Cảm biến cửa thông minh cảnh báo tức thì

Cảm biến cửa thông minh FPT Smart Home có thể phát hiện người đột nhập trái phép vào khung giờ cửa hàng đóng cửa và gửi cảnh báo ngay lập tức. Bằng cách theo dõi trạng thái mở/đóng của cửa, cửa hàng có thể kiểm tra lịch sử và xác định mẫu hành vi bất thường, nhờ đó thiết lập được phương án bảo vệ và quản lý an ninh.

Ngoài ra, cảm biến cửa thông minh FPT Smart Home còn có khả năng tích hợp với nhiều thiết bị và hệ thống khác nhau, giúp mở rộng ứng dụng quản lý và nâng cao hiệu suất của hệ thống an ninh toàn diện cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, giải pháp toàn diện với ba lớp bảo vệ kết hợp của FPT Smart Home cung cấp giải pháp an ninh tối ưu nhất không giới hạn quy mô kinh doanh từ nhỏ, vừa đến các mô hình chuỗi.

Anh Lê Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm FPT Smart Home chia sẻ: "Đối với lĩnh vực quản lý kinh doanh, đặc biệt là những chuỗi cửa hàng, thay vì chỉ dựa vào thủ công và kinh nghiệm cá nhân của nhân sự, doanh nghiệp giờ đây hoàn toàn có thể tin tưởng và giao phó cho công nghệ. Sự tiên tiến trong việc vận dụng AI vào đời sống đã thực sự tạo nên một cuộc cách mạng lớn, chỉ là chúng ta cần biết vận dụng như thế nào để công nghệ trở thành cánh tay đắc lực để hỗ trợ kinh doanh, san sẻ những mối bận tâm về các vấn đề hậu cần, hàng hóa trong kinh doanh cửa hàng".

Mục tiêu của FPT Smart Home hướng đến là mang lại giá trị thực sự cho người dùng, đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường trong bối cảnh kinh doanh hiện đại. Tìm hiểu thêm thông tin về FPT Smart Home tại ĐÂY.