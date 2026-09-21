Quản lý giết mổ tại Hà Nội: Bài học từ sự đồng bộ và tầm nhìn quy hoạch





Kiên quyết chấm dứt tình trạng giết mổ manh mún

Trước khi Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20.10.2025 được ban hành, hoạt động giết mổ tại Hà Nội đối mặt với bài toán khó khi có tới 95% cơ sở thuộc dạng nhỏ lẻ, thủ công (666/701 cơ sở). Sự rải rác này khiến việc kiểm tra vệ sinh thú y, giám sát dịch bệnh và xử lý nước thải môi trường gần như vượt quá khả năng kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Hà Nội đã tổ chức lại hoạt động giết mổ theo hướng tập trung ẢNH: HOÀNG PHAN

Để giải quyết tận gốc vấn đề, UBND thành phố đã xác định phải tổ chức lại toàn bộ hoạt động giết mổ theo hướng tập trung. Trọng tâm của chiến lược này là phân công rõ trách nhiệm và lấy chính quyền cơ sở (xã, phường) làm trung tâm triển khai. Đến nay, 100% UBND xã, phường đã ban hành văn bản chỉ đạo, thành lập các tổ công tác liên ngành để rà soát, vận động hộ dân chuyển đổi mục đích kinh doanh hoặc di dời vào các điểm giết mổ tập trung.

Đến ngày 9.9, Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu quan trọng: chấm dứt toàn bộ hoạt động của các hộ giết mổ nhỏ lẻ. Hiện có 71 cơ sở giết mổ tập trung và tập trung tạm thời đang hoạt động ổn định, đáp ứng việc kiểm soát vệ sinh thú y hàng ngày cho khoảng 6.500 con lợn, 85.000 con gia cầm và 300 con trâu, bò.

Vai trò nòng cốt của cơ quan chuyên môn và công cụ quy hoạch

Trong thành công chung đó, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội đóng vai trò tham mưu và phối hợp nòng cốt. Chi cục đã ban hành các hướng dẫn chuyên môn về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y tại các điểm tập trung tạm thời, đồng thời cập nhật và quản lý hệ thống mã số kiểm soát. Việc kiểm soát chặt chẽ tại đầu mối đã giúp phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các vi phạm nghiêm trọng, như vụ việc khởi tố 10 đối tượng liên quan đến vận chuyển, giết mổ thịt lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hà Nội kiên quyết không để tái phát tình trạng giết mổ nhỏ lẻ ẢNH: HOÀNG PHAN

Không dừng lại ở các giải pháp tình thế, thành phố đã nâng tầm quản lý bằng tầm nhìn quy hoạch dài hạn. Ngày 16.8.2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4314/QĐ-UBND phê duyệt Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Theo đó, thành phố quy hoạch 28 cơ sở giết mổ tập trung tại 25 xã.

Quyết định này là căn cứ pháp lý quan trọng để Hà Nội bước vào giai đoạn mới: thu hút các nguồn lực đầu tư hạ tầng hiện đại, từng bước nâng cao hiệu suất và thay thế dần các điểm tập trung tạm thời.

Hướng tới phát triển bền vững đến năm 2030

Những kết quả đạt được mới là bước đầu trong lộ trình quản lý giết mổ đến năm 2030 của Thủ đô. Trong thời gian tới, công tác quản lý tiếp tục tập trung vào việc duy trì kết quả, kiên quyết không để tái phát tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, trái phép.

Đồng thời, cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương để quản lý mã số kiểm soát, hướng dẫn quy trình thú y và đẩy mạnh kiểm soát theo chuỗi.

Việc chuyển đổi từ 701 cơ sở rải rác sang mạng lưới giết mổ tập trung được quy hoạch bài bản không chỉ nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh mà còn tạo tiền đề bền vững để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng thương hiệu nông sản an toàn cho thủ đô.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.