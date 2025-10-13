Quản lý thị trường Cần Thơ cần mạnh tay xử lý hàng giả, hàng cấm

Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và phát triển thị trường (Bộ Công thương), nhấn mạnh như vậy khi làm việc với Chi cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ ngày 10.10 vừa qua.

Phát hiện 1.352 vụ việc vi phạm

Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch số 888/QĐ-TCQLTT về đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số 888/QĐ-TCQLTT trên địa bàn TP.Cần Thơ với đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ, trong gần 5 năm triển khai Kế hoạch số 888, đơn vị này đã tuyên truyền, vận động 11.096 cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng hay hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong giai đoạn 2021 đến tháng 9.2025, lực lượng quản lý thị trường Cần Thơ đã tiến hành 1.395 vụ kiểm tra, phát hiện 1.352 vụ vi phạm. Các hành vi phổ biến gồm kinh doanh hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng; hàng giả mạo nhãn hiệu; và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, những mặt hàng vi phạm nhiều nhất tập trung ở nhóm: phân bón, mỹ phẩm, thực phẩm, phụ kiện thời trang, sách giáo khoa, phụ tùng xe máy, quần áo và giày dép.

Trong tổng số vụ việc trên, cơ quan chức năng đã xử lý 1.334 vụ, xác minh 18 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 13,5 tỉ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm lên đến 14,58 tỉ đồng. Đặc biệt, 14 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xem xét hành vi buôn bán hàng giả có dấu hiệu tội phạm.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ, cho biết qua triển khai Kế hoạch số 888/QĐ-TCQLTT trên địa bàn thành phố, mối quan hệ phối hợp liên ngành giữa quản lý thị trường - công an - hải quan - cơ quan sở hữu trí tuệ đã được tăng cường đáng kể, góp phần tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, lực lượng quản lý thị trường vẫn còn thiếu nhân lực chuyên sâu về công nghệ và sở hữu trí tuệ; trang thiết bị giám định, phân tích mẫu, truy xuất nguồn gốc còn lạc hậu; một số quy định pháp lý chồng chéo khiến quá trình xử lý vụ việc gặp khó khăn.

Cũng theo ông Hiền, việc xác minh chủ thể vi phạm trên nền tảng số như mạng xã hội hay các ứng dụng livestream còn nhiều hạn chế do người bán thường ẩn danh, gây khó khăn cho khâu điều tra và xử lý.

Một số vụ việc sau khi đã có quyết định xử phạt vẫn gặp vướng mắc trong quá trình thực thi như thu hồi, tiêu hủy, công bố vi phạm hay răn đe tái phạm. Nguồn kinh phí phục vụ kiểm tra, giám định và tiêu hủy hàng hóa vi phạm cũng chưa được bố trí kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Không vùng cấm, không chùn tay trong xử lý vi phạm

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường (Bộ Công thương), đánh giá cao nỗ lực của Chi cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ trong suốt giai đoạn 2021- 2025.

Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, chia sẻ tại buổi làm việc với lực lượng quản lý thị trường Cần Thơ

Dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử và công nghệ số phát triển mạnh mẽ.

Theo đó, ông Trần Việt Hùng đề nghị lực lượng quản lý thị trường TP.Cần Thơ tiếp tục giữ vững tinh thần "không vùng cấm, không chùn tay" trong đấu tranh, xử lý vi phạm; đổi mới phương thức kiểm tra, tăng cường ứng dụng công nghệ số để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ngoài ra, đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường cũng đề nghị Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa T.Ư và địa phương, tăng cường chia sẻ thông tin, chủ động phát hiện và xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn, giám sát nền tảng số để phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm; phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan công an, hải quan và sở hữu trí tuệ đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết với cơ sở kinh doanh, thường xuyên cảnh báo người tiêu dùng về hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Ông Trần Việt Hùng cũng đề xuất Chi cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ chi phí giám định, tiêu hủy mẫu hàng hóa, đồng thời có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị đạt thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống hàng giả.