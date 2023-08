Quản lý trường học thông minh với mobiEdu

Để công nghệ trong trường học không "lãng phí"

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số. Đây là xu thế không thể đảo ngược khi giáo dục ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số trở thành giải pháp đúng đắn để giúp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam.

Thực tế cho thấy, nhiều trường học thực hiện công tác chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng công nghệ trong phương pháp giảng dạy: xây dựng lớp học thông minh, lập trình… vào việc giảng dạy; ứng dụng công nghệ trong quản lý: công cụ vận hành, quản lý; ứng dụng công nghệ trong lớp học: công cụ giảng dạy, cơ sở vật chất.

Tuy nhiên, các trường mới đang dừng ở việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào những công việc cụ thể, thiếu tính hệ thống. Nhiều ứng dụng được đưa vào sử dụng như phần mềm họp trực tuyến, sổ liên lạc điện tử, hỗ trợ dạy học, kiểm tra đánh giá,... Các phần mềm không có kho dữ liệu chung để đồng bộ các hoạt động tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, các thông tin được trao đổi và đưa ra chủ yếu từ phía giáo viên, chưa có khâu kiểm soát từ phía nhà trường, thiếu tính tương tác với phụ huynh.

Cô N.T.Hằng, giáo viên một trường trung học cơ sở tại Hà Nội cho biết, hiện nay ở hầu hết các lớp đều có nhóm kết nối ứng dụng mạng xã hội miễn phí, giáo viên và phụ huynh có thể tương tác trên những nhóm này tuy nhiên việc này lại rất khó để nhà trường có thể quản lý và kiểm soát thông tin.

Bên cạnh đó, vấn đề chi phí để duy trì các ứng dụng công nghệ cũng được nhiều trường học và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Ứng dụng công nghệ vào quản lý học sinh, kết nối giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh là xu thế, nhưng cần được thể hiện đầy đủ các tính năng hiện diện để tránh gây lãng phí.

Giải pháp quản lý và kết nối trường học toàn diện

Nhằm giải quyết bài toán khó của ngành Giáo dục và các trường học trong công tác chuyển đổi số, MobiFone đem đến hệ sinh thái giáo dục mobiEdu tích hợp All in one (tất cả trong một) với cổng khóa học, cổng giải pháp và cổng thi, bao gồm hệ thống giải pháp hỗ trợ xây dựng trường học học số mSchool, phần mềm quản lý và kết nối trường học mobiEdu SLL, giải pháp sắp xếp thời khóa biểu mobiEdu TKB, công ôn luyện thi onluyen.vn,...

Năm học 2023 - 2024, mobiEdu quyết tâm góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục của đất nước khi cho ra mắt các sản phẩm mới giúp công tác quản lý của nhà trường trở nên hiệu quả hơn.

mobiEdu SLL - Ứng dụng Quản lý và kết nối nhà trường Sổ liên lạc

Hỗ trợ công tác quản lý và kết nối trường học, mobiEdu mang đến ứng dụng Sổ liên lạc mobiEdu SLL cho phép quản lý nhà trường từ các cấp tiểu học, trung học cơ sở đến cấp trung học phổ thông, với các tính năng quản lý hoạt động dành cho nhà trường và các tính năng tương tác liên lạc dành cho phụ huynh học sinh. Với lợi thế thông tin tương tác đa chiều, nhà trường - giáo viên - phụ huynh đều có thể theo dõi và trao đổi trên một ứng dụng duy nhất.

mobiEdu TKB - Phần mềm sắp xếp Thời khóa biểu

Bên cạnh đó, trên hệ sinh thái mobiEdu còn cung cấp phần mềm Thời khóa biểu mobiEdu TKB hỗ trợ tạo, quản lý dữ liệu hoạt động dạy và học trực tuyến. Các tính năng của phần mềm Thời khóa biểu mobiEdu TKB luôn đảm bảo cho công tác giảng dạy của giáo viên được thuận lợi về thời gian, không gian và việc học của học sinh được hiệu quả thông qua việc bố trí hợp lý các tiết học xen kẽ, khoa học, phù hợp với thời gian biểu.

Đặc biệt, tất cả các giải pháp trên đều được MobiFone xây dựng với một mức chi phí hợp lý, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khác nhau. Trước thềm năm học mới, MobiFone đem đến ưu đãi dùng thử miễn phí 3 tháng với phần mềm mobiEdu SLL và miễn phí 14 ngày sử dụng với phần mềm Thời khóa biểu mobiEdu TKB.

Hệ sinh thái giáo dục mobiEdu đáp ứng trọn vẹn từ nhu cầu của một cá nhân muốn học tập, của giáo viên muốn giảng dạy, tương tác với phụ huynh; hay một nhà trường muốn quản lý, đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp lâu dài... với chi phí hợp lý và tích hợp trên một hệ sinh thái duy nhất. Với nhiều tính năng nổi bật, thân thiện và tiện lợi cho người dùng, mobiEdu từng được vinh danh, đoạt giải Vàng Stevie Awards 2021, giải Sao Khuê 2021, danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2022…

