Quận nào sẽ bị cúp nước ngay chiều nay?

VĂN BÍCH

Theo đó, hoạt động cấp nước dự kiến bị ảnh hưởng từ 22 giờ hôm nay (16.3) đến 4 giờ ngày mai (17.3 - chủ nhật). Trong đó, các phường 7, 13, 15 (quận 8) và xã Tân Kiên, Tân Túc (huyện Bình Chánh) sẽ bị gián đoạn, cúp nước hoàn toàn.

Người dân sống tại các khu vực: quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, quận 6 (phường 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14), quận 8 (phường 6, 14, 16), quận Gò Vấp (phường 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16) và quận Tân Bình (phường 12, 13, 14, 15) sẽ bị nước yếu.

Tại quận 12, nhiều phường cũng bị ảnh hưởng, gồm: Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành, Thới An, Thạnh Xuân. Quận Tân Phú gồm các phường: Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì, Tân Quý, Tân Thành, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hòa Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa.

Huyện Bình Chánh gồm các xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Tân Nhựt, Bình Chánh, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Phong Phú, Bình Hưng. Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.



Phía Sawaco chi biết do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên. Người dân, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện… biết thông tin cần kịp thời có kế hoạch dự trữ nước sạch để sử dụng. Tổng công ty sẽ có chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu.