Quân Nga lại đột nhập vào thành phố bằng đường ống dẫn khí
Trúc Huỳnh
14/09/2025 05:27 GMT+7

Kênh phân tích nguồn mở DeepState có liên kết với tình báo Ukraine cho biết lực lượng Nga đã thêm một lần nữa sử dụng đường ống dẫn khí để tiến quân, lần này là để tiến vào Kupyansk qua sông Oskil.

Theo DeepState, quân đội Nga đã tổ chức một mạng lưới hậu cần với cáng và xe điện, cho phép họ đến thành phố trong 4 ngày mà không bị tổn thất.

DeepState viết: “Thật không may, Nga đã lần thứ ba sử dụng đường ống để xâm nhập. Lần đầu tiên là ở Avdiivka, lần thứ hai là gần Sudzha. Thậm chí còn có một tin giả xuất hiện trên mạng rằng những đường ống tương tự đang được sử dụng để tiến vào Pokrovsk, nhưng thực tế, video được quay gần Kupyansk”.

Theo DeepState, quân Nga đã tổ chức một mạng lưới hậu cần hoàn chỉnh, với các lối vào nằm ở khu vực Lyman Pershyi.

Các nhà phân tích cho biết thêm rằng cáng và xe điện được thiết kế đặc biệt để di chuyển trong đường ống, nếu độ cao cho phép. Tuyến đường đến ngoại ô Kupyansk mất khoảng 4 ngày, do đó, các điểm nghỉ ngơi và lương thực đặc biệt được chuẩn bị trên đường đi.

Lực lượng Nga sử dụng đường ống dẫn khí đốt để xâm nhập vào khu vực Kupyansk, tỉnh Kharkiv (Ukraine)

Nhờ đó, các nhóm quân Nga có tổ chức đã đến Radkivka mà không bị tổn thất nghiêm trọng, sau đó di chuyển về phía nam vào khu rừng do nước này kiểm soát. Sau đó, lực lượng Moscow phân tán ở Kupyansk và đến đường sắt.

Việc quân Nga xuất hiện ở Kupyansk không phải tình huống mới. Từ đầu tháng 9, DeepState đã thừa nhận quân Nga không ngừng tìm cách xâm nhập thành phố này, tìm cách xây chắc bàn đạp để mở rộng tấn công.

Theo DeepState, dù quân đội Ukraine cố gắng hết sức để ngăn chặn nhưng vẫn không hiệu quả do Nga có ưu thế về số lượng. Ngoài ra, DeepState cũng cho biết Nga đang tìm cách kiểm soát các khu vực xung quanh để tăng khả năng làm chủ Kupyansk.

