Quán nước độc, lạ khách không biết mặt nhân viên

Ban đầu quán nước độc đáo này vốn dĩ chỉ là một cửa tiệm nhỏ thông thường để bán mang đi. Nhưng chủ quán muốn làm điều khác biệt nên có ý tưởng táo bạo là đưa nước cho khách thông qua một cửa sổ nhỏ sẽ trông đặc biệt và thú vị hơn.

Anh Nguyễn Thanh Tân (32 tuổi) ngụ tại phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) chủ của mô hình bán nước độc, lạ.

Quầy phục vụ khép kín, nơi nhân vật giấu mặt mang tên “Hai” tạo nên những bất ngờ cho khách ẢNH: NVCC

Để tạo nên trải nghiệm thú vị, anh Tân cho biết vợ chồng anh mong muốn phá bỏ kiểu mua và bán thông thường, nơi khách đến gọi nước, trò chuyện vài câu rồi ai về việc nấy.

Do mô hình hoạt động khá khác biệt so với thị trường, anh Tân thừa nhận từng rất lo lắng trước ngày ra mắt, sợ khách hàng sẽ không đón nhận. Tuy nhiên, khi đi vào vận hành, quán của anh bất ngờ nhận được phản hồi tích cực, vượt xa kỳ vọng ban đầu của anh.

Chia sẻ về yếu tố khiến quán trở nên thu hút, anh Tân cho biết "bí quyết" nằm ở nhân vật giấu mặt mang tên Hai - một cách gọi thân thiết của người phục vụ bí ẩn hay còn được khách hàng gọi đùa rằng đó chính là "phù thủy" của quán.

Nhờ sự xuất hiện của "Hai", khách hàng luôn cảm thấy tò mò, hồi hộp và háo hức mỗi lần ghé quán. Không chỉ tương tác bằng hành động, "Hai" còn mang đến những bất ngờ nhỏ như: kẹp tóc, thú nhồi bông mini, kẹo cho trẻ em, hay các mini game, oẳn tù tì nhận quà, thậm chí tổ chức sinh nhật cho khách. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng theo anh Tân, niềm vui và sự gắn kết tinh thần lại là điều khiến khách nhớ mãi.

Bảng hướng dẫn sẽ đưa khách hàng gần hơn đến niềm vui và bất ngờ. ẢNH: NVCC

Vì là mô hình mới lạ, chủ quán không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Anh Tân cho biết: "Lúc lên ý tưởng thì thấy mọi thứ khá đơn giản, nhưng khi vận hành thực tế mới nhận ra không hề dễ. Nhân viên không được nói chuyện với khách nên hạn chế rất nhiều".

Một trong những trở ngại lớn là nhiều khách mới đến không đọc hướng dẫn, vì thế đến khi chọn món dẫn đến việc sai trình tự. "Chỉ cần một người làm sai thì những khách sau cũng dễ làm theo, nhân viên lại không thể giải thích bằng lời, thành ra phải chờ lâu", anh Tân nói.

Anh chủ Nguyễn Thanh Tân chụp hình cùng với mô hình quán nước độc, lạ của mình ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, có những khách quá nhiệt tình, mang quà: bưởi, dưa hấu, cam cho đến mì gói kèm trứng, rau… tới tặng khiến quán đôi lúc rơi vào tình huống "khó đỡ".

Sau hơn 40 ngày hoạt động, anh Tân cho biết các vấn đề đã dần được giải quyết và quán hiện vận hành ổn định, trơn tru hơn.

"Phù thủy bí ẩn" của quán cho biết vì yếu tố tò mò được đặt lên hàng đầu, danh tính vẫn được giữ kín, chỉ biết người phục vụ này có tên đặc biệt là Hai. "Ở những công việc trước đây, mình chỉ làm tròn trách nhiệm. Còn tại quán này, mình được cười, được vui và được phép… nghịch một cách có ý nghĩa. Mình có thể tạo tiếng cười bằng những trò chọc vui nhẹ nhàng, ứng biến theo từng vị khách", Hai nói.