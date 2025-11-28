Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Quán nước độc, lạ khách không biết mặt nhân viên

Thanh Nhi
Thanh Nhi
28/11/2025 15:06 GMT+7

Có một quán nước chọn cách "ẩn mình". Tại đây khách hàng được phục vụ bởi những nhân viên bí ẩn, không hề lộ mặt, tất cả giao tiếp chỉ qua giọng nói, cử chỉ…

Ban đầu quán nước độc đáo này vốn dĩ chỉ là một cửa tiệm nhỏ thông thường để bán mang đi. Nhưng chủ quán muốn làm điều khác biệt nên có ý tưởng táo bạo là đưa nước cho khách thông qua một cửa sổ nhỏ sẽ trông đặc biệt và thú vị hơn.

Anh Nguyễn Thanh Tân (32 tuổi) ngụ tại phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) chủ của mô hình bán nước độc, lạ.

Quán nước độc, lạ khách không biết mặt nhân viên - Ảnh 1.

Quầy phục vụ khép kín, nơi nhân vật giấu mặt mang tên “Hai” tạo nên những bất ngờ cho khách

ẢNH: NVCC

Để tạo nên trải nghiệm thú vị, anh Tân cho biết vợ chồng anh mong muốn phá bỏ kiểu mua và bán thông thường, nơi khách đến gọi nước, trò chuyện vài câu rồi ai về việc nấy.

Do mô hình hoạt động khá khác biệt so với thị trường, anh Tân thừa nhận từng rất lo lắng trước ngày ra mắt, sợ khách hàng sẽ không đón nhận. Tuy nhiên, khi đi vào vận hành, quán của anh bất ngờ nhận được phản hồi tích cực, vượt xa kỳ vọng ban đầu của anh.

Chia sẻ về yếu tố khiến quán trở nên thu hút, anh Tân cho biết "bí quyết" nằm ở nhân vật giấu mặt mang tên Hai - một cách gọi thân thiết của người phục vụ bí ẩn hay còn được khách hàng gọi đùa rằng đó chính là "phù thủy" của quán.

Nhờ sự xuất hiện của "Hai", khách hàng luôn cảm thấy tò mò, hồi hộp và háo hức mỗi lần ghé quán. Không chỉ tương tác bằng hành động, "Hai" còn mang đến những bất ngờ nhỏ như: kẹp tóc, thú nhồi bông mini, kẹo cho trẻ em, hay các mini game, oẳn tù tì nhận quà, thậm chí tổ chức sinh nhật cho khách. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng theo anh Tân, niềm vui và sự gắn kết tinh thần lại là điều khiến khách nhớ mãi.

Quán nước độc, lạ khách không biết mặt nhân viên - Ảnh 2.

Bảng hướng dẫn sẽ đưa khách hàng gần hơn đến niềm vui và bất ngờ.

ẢNH: NVCC

Vì là mô hình mới lạ, chủ quán không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Anh Tân cho biết: "Lúc lên ý tưởng thì thấy mọi thứ khá đơn giản, nhưng khi vận hành thực tế mới nhận ra không hề dễ. Nhân viên không được nói chuyện với khách nên hạn chế rất nhiều".

Một trong những trở ngại lớn là nhiều khách mới đến không đọc hướng dẫn, vì thế đến khi chọn món dẫn đến việc sai trình tự. "Chỉ cần một người làm sai thì những khách sau cũng dễ làm theo, nhân viên lại không thể giải thích bằng lời, thành ra phải chờ lâu", anh Tân nói.

Quán nước độc, lạ khách không biết mặt nhân viên - Ảnh 3.

Anh chủ Nguyễn Thanh Tân chụp hình cùng với mô hình quán nước độc, lạ của mình

ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, có những khách quá nhiệt tình, mang quà: bưởi, dưa hấu, cam cho đến mì gói kèm trứng, rau… tới tặng khiến quán đôi lúc rơi vào tình huống "khó đỡ".

Sau hơn 40 ngày hoạt động, anh Tân cho biết các vấn đề đã dần được giải quyết và quán hiện vận hành ổn định, trơn tru hơn.

"Phù thủy bí ẩn" của quán cho biết vì yếu tố tò mò được đặt lên hàng đầu, danh tính vẫn được giữ kín, chỉ biết người phục vụ này có tên đặc biệt là Hai. "Ở những công việc trước đây, mình chỉ làm tròn trách nhiệm. Còn tại quán này, mình được cười, được vui và được phép… nghịch một cách có ý nghĩa. Mình có thể tạo tiếng cười bằng những trò chọc vui nhẹ nhàng, ứng biến theo từng vị khách", Hai nói.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Đồng Tháp nhân vật bí quyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận