Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Bùi Trần Bảo Khánh: 'Em rất vui, tự hào'

Chia sẻ cảm xúc ngay sau khi trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 sáng nay 26.10, nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, xúc động nói: "Em cảm thấy rất vui, tự hào. Chiến thắng này không chỉ dành cho em mà còn dành cho tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ em trong suốt chặng đường vừa qua".

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 gọi tên Trần Bùi Bảo Khánh với tổng điểm 215 ẢNH: ĐAN THANH

Bảo Khánh gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đến trường quay cổ vũ cũng như ở điểm cầu truyền hình Hà Nội. "Lâu rồi, Trường Amsterdam mới có một sự kiện mà điểm cầu quy mô, hoành tráng, tâm huyết như hôm nay. Em cảm ơn mọi người rất nhiều", Bảo Khánh bày tỏ.

Với 3 người bạn đồng hành trong trận chung kết cũng như mọi thí sinh đã, đang yêu quý, mong muốn tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Bảo Khánh nhắn gửi: "Hãy tin rằng giấc mơ của các bạn, nếu theo đuổi từng ngày, chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ thực hiện được. Hãy tin tưởng vào chính mình".

Nhìn lại toàn bộ 4 phần thi, quán quân trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 cho rằng, các phần thi đều rất trọn vẹn, em đã cống hiến hết năng lượng của bản thân để giành lấy vòng nguyệt quế.

Tuy nhiên, Bảo Khánh ấn tượng nhất với phần về đích. "Trong phần về đích, em đã củng cố, vươn lên dẫn đầu, giữ vững vị trí dẫn đầu để giành vòng nguyệt quế. Em đã chơi đến cùng như thế này rồi thì không còn điều gì tiếc nuối", Bảo Khánh nói.

"Bảo Khánh giống như một quyển bách khoa toàn thư"

Cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chia sẻ những lần thi trước, Bảo Khánh đều bị ốm và phải dùng thuốc hạ sốt. Lần này, sức khỏe của Khánh được chuẩn bị tốt hơn, có thời gian để nghỉ ngơi và ôn luyện.

Cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (bìa phải), nhận xét, Khánh giống như một quyển bách khoa toàn thư các kiến thức về xã hội cũng như tự nhiên ẢNH: ĐAN THANH

Khoảnh khắc Bảo Khánh giành chiến thắng, chạy xuống sân khấu cầm lấy lá cờ của khối chuyên sinh và khoác lên mình trước thời khắc thiêng liêng nhận vòng nguyệt quế khiến cô Hà xúc động hơn cả.

"Khoảnh khắc đó thực sự rất tuyệt vời. Rất lâu rồi, Trường Amsterdam cũng như khối chuyên sinh của trường mới lấy lại vinh quang", cô nói.

Về cậu trò nhỏ Bảo Khánh, cô Hà dành lời khen đặc biệt: "Không chỉ là học sinh giỏi thành phố trong 3 năm liền, Khánh giống như một quyển bách khoa toàn thư các kiến thức về xã hội cũng như tự nhiên.

Khánh rất thích đọc sách, ham học hỏi, khám phá và tìm hiểu. Bởi vậy, ở lớp bạn ấy sẽ hỗ trợ mọi người trong việc tìm hiểu các tri thức mới. Ví dụ, trong lớp có các chương trình đố vui để cả lớp cùng tìm hiểu, khám phá thêm".