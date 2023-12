Quán quân 'Giọng ca vàng bolero' lấn sân thời trang

Ngoài giọng hát khỏe, My Phôn còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp BTC

Đêm thời trang nằm trong khuôn khổ chương trình White Fashion Show, với mục đích tạo ra sân chơi mang đậm không khí mùa lễ hội. Sự kiện quy tụ nhiều người đẹp tham gia như Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Hoàng Thùy, Á hậu Hương Ly, ca sĩ My Phôn và dàn người mẫu nhí.



My Phôn sẽ trình diễn cho thương hiệu thời trang V64 trong sự kiện này. Cô tên đầy đủ là Nguyễn Thị My Phôn, sinh năm 1999. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, My Phôn thi đậu vào Học viện âm nhạc Huế và Nhạc viện TP.HCM. Sau khi cân nhắc, giọng ca quê Phú Yên quyết định lựa chọn nhạc viện để phát triển và được NSND Tạ Minh Tâm tận tình chỉ dạy.

My Phôn được kỳ vọng có nhiều bước tiến sau thành tích quán quân NVCC

Không chỉ sở hữu gương mặt sáng sân khấu, cô gái Phú Yên còn được đánh giá sở hữu chất giọng cao, khỏe. Mới đây, My Phôn vượt qua nhiều ứng cử viên để giành chiến thắng tại cuộc thi Giọng ca vàng bolero mùa 7, giành giải thưởng 300 triệu đồng.

White Fashion Show quy tụ 4 nhà thiết kế gồm Châu Đại Hải, Trinh Châu, Kim Trọng và Na Phạm trình diễn 4 bộ sưu tập White, Vitality, Long Vân Phụng và Hồi sinh. Show diễn dự kiến diễn ra ngày 2.12 tại TP.HCM.