Quán quân 'So you think you can dance' của Mỹ ngồi ghế nóng 'Super24 Vietnam 2026'

Mùa giải đầu tiên của Super24 Vietnam khép lại với chiến thắng thuộc về nhóm Game On Crew Ảnh: BTC

Được tổ chức theo mô hình thi đấu và trình diễn vũ đạo phổ biến tại Đông Nam Á, Super24 Vietnam 2026 lần đầu được tổ chức tại TP.HCM. Điểm đặc biệt của sân chơi này là định dạng 24 vũ công biểu diễn trên sân khấu 360 độ, bốn mặt hướng về ban giám khảo. Mô hình này đòi hỏi sự đồng đều, kỷ luật và khả năng phối hợp chặt chẽ, khi mọi đội hình, chuyển động đều phải được tính toán kỹ lưỡng để thuyết phục khán giả ở mọi góc nhìn.

Tham gia mùa giải đầu tiên có 10 nhóm nhảy gồm SPACEX Dance Group, Click-K Dance Crew, YOUNG LYRICÍST, FLASH-MODE, Game On Crew, House of Wonders, CA Crew, NEZT Crew, HitDat Crew và The Hood. Dàn giám khảo của chương trình quy tụ những tên tuổi có chuyên môn cao và sức ảnh hưởng trong cộng đồng vũ đạo. Ở vòng bán kết, hội đồng giám khảo gồm Mai Tinh Vi, Hoàng Đại, Alif Aircho và Alexander Tú. Đến vòng chung kết, Alexander Tú và Alif Aircho tiếp tục đồng hành cùng Sabra Johnson và Faris Azim.

Trong đó, Sabra Johnson (sinh năm 1987) gây chú ý khi từng giành quán quân So you think you can dance mùa 3 của Mỹ. Không chỉ gây ấn tượng với kỹ thuật đa dạng và khả năng biểu đạt giàu cảm xúc, Sabra còn xây dựng sự nghiệp quốc tế với vai trò vũ công, biên đạo và giảng viên, góp phần truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ dancer trên toàn thế giới. Việc Sabra tham gia "ghế nóng" tại Super24 Vietnam 2026 không chỉ nâng tầm chuyên môn mà còn mang đến góc nhìn quốc tế cho sân chơi street dance trong nước. Hiện tại, Sabra Johnson cũng đang kết nối, đào tạo và phát triển cộng đồng dance tại Việt Nam.

Sân khấu giàu năng lượng và những màn trình diễn bùng nổ

Chương trình còn có phần trình diễn của nhóm Life Dance (nhóm của Quang Đăng), các tiết mục của nghệ sĩ indie gồm Gác Mái, Jaigon Orchestra, Giấy Gấp cùng ca sĩ Mỹ Anh

Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu có mặt tại sự kiện để cổ vũ tinh thần cho các nhóm nhảy. Sự xuất hiện của anh góp phần khuấy động không khí khán phòng

Trước khi bước vào phần thi của các đội, trưởng ban giám khảo Alexander Tú nhấn mạnh tinh thần dám thử thách của thí sinh và bày tỏ kỳ vọng các đội sẽ phát huy trọn vẹn tiềm năng. Bên cạnh đó, anh cũng gửi gắm thông điệp tích cực, khích lệ các thí sinh tận hưởng trọn vẹn phần trình diễn.

Theo thể lệ chương trình, các đội thi đấu theo thứ tự bốc thăm. Mỗi đội có 45 giây chuẩn bị và 90 giây trình diễn trên sân khấu. Sau phần thi, một giám khảo được chọn ngẫu nhiên để đưa ra nhận xét; các đội có quyền sử dụng một lượt "ẩn điểm" từ một giám khảo, và toàn bộ kết quả chỉ được công bố khi kết thúc vòng thi.

Một số phần trình diễn của các nhóm vũ công

Điểm khác biệt của Super24 Vietnam 2026 nằm ở việc các dancer trình diễn trên nền nhạc indie do 3 ban nhạc Gác Mái, Jaigon Orchestra và Giấy Gấp biểu diễn trực tiếp, thay vì sử dụng nhạc DJ như nhiều sân chơi khác. Sự kết hợp giữa vũ đạo và âm nhạc live mang lại trải nghiệm mới mẻ, đồng thời đòi hỏi khả năng thích ứng và cảm nhạc linh hoạt từ các nhóm.

Trải qua các vòng thi, nhóm Game On Crew đăng quang ngôi vị quán quân Super24 Vietnam 2026; nhóm House of Wonders trở thành á quân; nhóm SPACEX Dance Group xếp hạng ba và FLASH-MODE đứng thứ tư. Các đội đều để lại dấu ấn riêng qua phong cách trình diễn và sự đầu tư nghiêm túc.



