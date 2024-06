Quán quân 'The New Mentor' Lê Thu Trang nói về việc rớt visa, bỏ lỡ Cannes

Người mẫu Lê Thu Trang sinh năm 1997, cô được biết đến nhiều hơn sau khi trở thành quán quân The New Mentor 2023 Hứa Quý Long

Trong thời gian gần đây, việc Lê Thu Trang không thể sải bước trên thảm đỏ của Liên hoan phim Cannes ở Pháp như phần thưởng dành cho quán quân The New Mentor khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Một số khán giả còn tò mò trang phục mà cô và ê-kíp chuẩn bị cho sự kiện này. Chính vì thế, Lê Thu Trang quyết định tung ra những hình ảnh về thiết kế mà cô dự định mang đến liên hoan phim lần này.

Nữ người mẫu 27 tuổi tâm sự từ khi trở thành quán quân The New Mentor 2023, cô không khỏi hào hứng với giải thưởng mà ban tổ chức dành tặng. Vì thế, cô cũng ấp ủ nhiều điều, đặc biệt là việc quảng bá văn hóa Việt tại các sự kiện quốc tế. Đó là lý do khiến Lê Thu Trang chọn bộ trang phục mang tên Sóng khảm được lấy cảm hứng từ nghề khảm xà cừ của Nguyễn Tiến Truyển.

Lê Thu Trang từng vỡ òa khi nhìn thấy đầm dạ hội lấy ý tưởng từ nghề khảm xà cừ Hứa Quý Long

Tuy nhiên, vì gặp sự cố rớt visa nên Lê Thu Trang không thể xuất hiện tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes như dự định. "Tôi chuẩn bị giấy tờ để xin visa từ cuối tháng 3.2024 nhưng đến cận ngày diễn ra Liên hoan phim Cannes tôi mới nhận được nhận tin báo rớt visa khiến tôi khá buồn. Tuy nhiên, ê-kíp đã trấn an tôi và phía Dược Sĩ Tiến, Hoa hậu Hương Giang cũng hỗ trợ tôi xin visa để kịp dự thảm đỏ theo lịch trình của liên hoan phim nhưng kết quả không như mong đợi. Tôi nghĩ mình không đủ duyên với thảm đỏ Cannes lần này. Nhưng điều đó không làm tôi nản chí hay muốn dừng lại. Vẫn còn nhiều dự án, cơ hội phía trước và tôi luôn nhắc bản thân phải hết mình trong từng dự án tham gia", nữ người mẫu giãi bày.

Lê Thu Trang buồn vì lỡ hẹn với Liên hoan phim Cannes

Hứa Quý Long

Bên cạnh đó, Lê Thu Trang cũng buồn lòng vì không thể diện thiết kế Sống khảm tại sự kiện quốc tế này. "Điều khiến tôi thấy tiếc nuối nhất là không được mang thiết kế mà bản thân và các cộng sự đã tâm huyết thực hiện, không được dịp quảng bá làng nghề thủ công độc đáo của Việt Nam đến với mọi người. Những nỗ lực của mọi người xung quanh hỗ trợ tôi lần này chưa được đền đáp. Mọi người đã tốc lực thực hiện ngày đêm nhằm hoàn thành trang phục lần này, thế nhưng đây là trường hợp bất khả kháng nên chúng tôi tự động viên nhau", cô trải lòng. Được biết, khi Lê Thu Trang không thể sang Pháp, Hoa hậu Hương Giang cũng quyết định không đi thảm đỏ Cannes.

Mặc dù hụt hẫng nhưng Lê Thu Trang không để điều đó ảnh hưởng đến tinh thần cũng như công việc. Ngay sau sự cố, người đẹp 27 tuổi nhanh chóng trở lại với công việc, tham gia trình diễn thời trang cho show Đỗ Long, đồng thời xuất hiện tại chương trình Quý ông hoàn mỹ mùa 2 với vai trò cố vấn.