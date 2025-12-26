Quán quân 'Tuyệt đỉnh song ca 2023' Võ Phương Thủy và lựa chọn đi ngược số đông

Quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2023 Võ Phương Thủy chọn con đường âm nhạc dân ca, trữ tình thay vì chạy theo sự sôi động của thị trường giải trí Ảnh: NVCC

Tối 25.12, Võ Phương Thủy chính thức phát hành MV Ngẩn ngơ ba miền, ca khúc do nhạc sĩ Minh Vy sáng tác. Với nữ ca sĩ sinh năm 1998, đây không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là dấu mốc cho thấy sự chín chắn hơn trong tư duy làm nghề sau hai năm đăng quang.

Sinh ra tại Tân Kỳ (Nghệ An), được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Võ Phương Thủy từng ghi dấu ấn qua nhiều cuộc thi như Tiếng hát sông Thương 2021, Sao Mai Nghệ An 2022 trước khi giành quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2023 cùng bạn diễn Hoàng Như Quỳnh phiên bản Cặp đôi vàng. Sở hữu giọng hát nền nã, giàu cảm xúc, cô được đánh giá phù hợp với những dòng nhạc mang âm hưởng dân gian. Tuy nhiên, lựa chọn gắn bó với dân ca ở thời điểm âm nhạc thị trường biến động mạnh cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận đi chậm hơn.

Trong MV Ngẩn ngơ ba miền, Võ Phương Thủy hóa thân vào không gian văn hóa Bắc - Trung - Nam Ảnh: NVCC

Ngẩn ngơ ba miền đặt Võ Phương Thủy trước thử thách không nhỏ khi phải thể hiện trọn vẹn tinh thần dân ca Bắc – Trung – Nam trong cùng một tác phẩm. Là người sinh ra ở miền Trung, học tập và sinh sống lâu năm tại miền Bắc, nữ ca sĩ phải dành nhiều thời gian để luyện phương ngữ, điều chỉnh âm sắc, thậm chí thay đổi thói quen sinh hoạt để "sống cùng giọng hát" của từng vùng miền. Ca khúc được thu đi thu lại nhiều lần để đạt sự dung hòa cần thiết, tránh cảm giác phô trương hay chắp vá.

Trong phần thể hiện, sao nữ 9X chọn cách hát tiết chế, không khoe kỹ thuật, ưu tiên cảm xúc và sự liền mạch. Cách xử lý này giúp ca khúc giữ được tinh thần dân ca nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại, dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ. Song song với âm nhạc, MV Ngẩn ngơ ba miền được quay tại nhiều địa điểm thuộc ba miền Tổ quốc, tái hiện không gian văn hóa đặc trưng từ làng quê Bắc Bộ, xứ Huế trầm mặc đến miền sông nước Nam bộ. Hình ảnh không mang tính minh họa đơn thuần mà tạo nên một hành trình thị giác, nơi người xem theo chân giọng hát để cảm nhận vẻ đẹp văn hóa vùng miền.

Sau khi đăng quang, Võ Phương Thủy vẫn đi chậm, kiên định với hướng đi bền bỉ cùng âm nhạc truyền thống Ảnh: NVCC

Chia sẻ về cuộc sống sau khi giành giải quán quân, Võ Phương Thủy cho biết điều thay đổi lớn nhất là tư duy âm nhạc. Cô tập trung đầu tư kỹ lưỡng hơn cho từng sản phẩm, từ phối khí, phục trang đến hình ảnh. Vấn đề cát sê, theo nữ ca sĩ, vẫn phụ thuộc vào từng chương trình. "Khi mình chín về nghề thì nghề sẽ không phụ mình", cô nói.

Không hoạt động rầm rộ như nhiều quán quân khác, Võ Phương Thủy thừa nhận bản thân là người kín đáo, chọn cách đi chậm nhưng chắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn duy trì việc luyện tập, biểu diễn đều đặn và kỹ tính trong khâu chọn tác phẩm, đặc biệt là khi thực hiện MV. Với nữ ca sĩ, điều quan trọng nhất là tạo được dấu ấn riêng để khi nhắc đến tên Võ Phương Thủy, khán giả nhớ đến những ca khúc mang âm hưởng dân gian mà cô theo đuổi.