Quán tạp hóa 'bán' động vật hoang dã

Ngày 16.12, Công an H.Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết đang tiếp tục điều tra để xử lý bà V.T.H (43 tuổi) chủ quán tạp hóa ở thôn Đơng Glê, xã Phi Liêng (H.Đam Rông) tàng trữ trái phép nhiều cá thể động vật hoang dã.

Phát hiện chủ quán tạp hóa tàng trữ hàng chục cá thể động vật hoang dã CTV

Trước đó, chiều 15.12, trong ngày đầu ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, Công an H.Đam Rông phối hợp Công an xã Phi Liêng tiến hành kiểm tra, phát hiện trong quán tạp hóa của bà H. tàng trữ trái phép nhiều động vật hoang dã, trong đó có cá thể mèo rừng thuộc nhóm IIB.

Cá thể mèo rừng (nhóm IIB) CTV

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 cá thể mèo rừng (nhóm IIB), 10 cá thể khỉ, 1 cá thể rắn, 1 cá thể chồn, 1 cá thể hon đá và nhiều bộ phận của các cá thể động vật hoang dã khác.

Tang vật vụ tàng trữ trái phép động vật hoang dã CTV

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản, thu giữ tang vật để điều tra và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.