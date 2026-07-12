Quản trị bệnh viện: Ngành học tạo giá trị lớn

Xu hướng này thể hiện rõ qua việc ngày càng nhiều bệnh viện Việt Nam theo đuổi các bộ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn người bệnh. Theo tổ chức AACI (Hoa Kỳ), đến tháng 7.2026, thế giới có 305 bệnh viện đạt chứng nhận AACI, trong đó Việt Nam có 17 bệnh viện. Riêng hệ thống bệnh viện của Trường Đại học Phan Châu Trinh đóng góp hai đơn vị là Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh và Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang.

Ở một hệ thống kiểm định khác là JCI (Hoa Kỳ), hiện có hơn 1.000 cơ sở y tế trên toàn thế giới đạt chứng nhận. Việt Nam cũng đang từng bước gia nhập nhóm các quốc gia theo đuổi chuẩn mực này khi ngày càng có nhiều bệnh viện được JCI công nhận. Đặc biệt, năm 2026, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đạt chứng nhận JCI Enterprise.

Những con số này cho thấy các bệnh viện đang chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "quản trị chất lượng". Điều đó đồng nghĩa với việc nhu cầu tuyển dụng cũng thay đổi. Bệnh viện không chỉ cần bác sĩ giỏi mà còn cần những người biết tổ chức hệ thống, quản lý chất lượng, tối ưu quy trình và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Đằng sau một bệnh viện vận hành hiệu quả là hàng nghìn quyết định quản trị diễn ra mỗi ngày. Từ việc giảm thời gian chờ khám, kiểm soát chi phí, nâng cao an toàn người bệnh, ứng dụng dữ liệu và công nghệ, đến việc phối hợp giữa các khoa, phòng để mọi quy trình diễn ra thông suốt.

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đăng ký khám chữa bệnh và xem kết quả qua ứng dụng

Đó chính là công việc của người làm Quản trị Bệnh viện (QTBV).

Quản trị bệnh viện không phải là công việc của mỗi giám đốc hay ban điều hành. Thực tế, mọi khoa, phòng trong bệnh viện đều cần nhân sự có tư duy quản trị. Khi từng bộ phận vận hành hiệu quả, toàn bộ hệ thống mới có thể phát triển bền vững.

Giá trị của nghề này cũng không được đo bằng số giờ làm việc tại văn phòng, mà bằng hiệu quả tạo ra cho tổ chức. Nếu một nhà quản trị giúp bệnh viện giảm chi phí vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ, giữ chân nhân sự giỏi và xây dựng niềm tin của người bệnh, doanh nghiệp sẵn sàng trả mức thu nhập tương xứng. Bởi một quyết định quản trị đúng có thể tạo ra giá trị lớn hơn rất nhiều so với chi phí dành cho một nhân sự chất lượng.

Đây cũng là lý do QTBV đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với những học sinh yêu thích quản lý nhưng muốn theo đuổi một nghề có định hướng rõ ràng.

Khác với Quản trị kinh doanh có phạm vi khá rộng, QTBV đào tạo người học gắn với một lĩnh vực cụ thể ngay từ đầu. Sinh viên được trang bị kiến thức về quản lý chất lượng, tài chính bệnh viện, bảo hiểm y tế, nhân sự, quản trị dữ liệu, chuyển đổi số, trải nghiệm người bệnh và chiến lược phát triển bệnh viện.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân, phòng khám, doanh nghiệp y tế, công ty bảo hiểm sức khỏe, tổ chức kiểm định chất lượng hoặc các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ cho ngành y tế.

Tại Trường Đại học Phan Châu Trinh, sinh viên QTBV được đào tạo trong mô hình Viện - Trường với hệ thống 09 bệnh viện thực hành. Nhờ vậy, ngay trong quá trình học, sinh viên đã có cơ hội quan sát hoạt động thực tế của bệnh viện, tìm hiểu quy trình vận hành giữa các khoa, phòng và tiếp cận những vấn đề mà một nhà quản trị phải giải quyết mỗi ngày.

Việc được học trong hệ sinh thái có các bệnh viện đạt chuẩn AACI cũng giúp sinh viên hiểu rõ cách các tiêu chuẩn quốc tế được triển khai trong thực tiễn, thay vì chỉ học qua giáo trình.

Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đạt chứng nhận AACI - Hoa Kỳ

Ngành y tế sẽ tiếp tục phát triển cùng với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Trong xu hướng đó, những người hiểu cả quản trị và môi trường y tế sẽ ngày càng được săn đón.

Với những học sinh yêu thích lĩnh vực quản lý, mong muốn công việc của mình tạo ra giá trị cho cộng đồng và có một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, QTBV đang mở ra một cơ hội đáng để cân nhắc. Bởi khi bạn giúp một bệnh viện vận hành tốt hơn, bạn không chỉ tạo ra hiệu quả cho tổ chức mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn người bệnh.