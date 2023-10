Quán Việt Nam duy nhất vào top những nhà hàng chay ngon nhất thế giới 2023

Theo đó mới đây, Tripadvisor, nền tảng thông tin du lịch lớn nhất thế giới, đã công bố danh sách những nhà hàng xuất sắc nhận giải thưởng "Travelers' Choice Award for 2023: Best of the Best Restaurants" trong hạng mục Nhà hàng chay/thực vật được xét chọn toàn cầu.

Trong danh sách này, Việt Nam có một nhà hàng duy nhất được vinh danh ở vị trí thứ 10, là nhà hàng Hum.

Nhà hàng chay Hum theo đuổi phong cách ẩm thực "mỹ thực thực vật". HUM

Theo Tripadvisor, đây là kết quả dựa trên dữ liệu định lượng và định tính từ các đánh giá của du khách trên toàn thế giới. Giải thưởng của Tripadvisor có 7 danh mục: Fine Dining (Nhà hàng phục vụ ăn uống cao cấp); Everyday Eats (Nhà hàng phục vụ những món ăn hằng ngày với mức giá phải chăng); Hidden Gems (Nhà hàng ngon nhưng không được nhiều người biết tới); Vegetarian (Nhà hàng có thực đơn thân thiện với người ăn chay); Family - Friendly (Nhà hàng có không gian phù hợp với gia đình); Date Night (Nhà hàng phù hợp cho một đêm hẹn hò); Quick Bites (Nhà hàng phục vụ các món ăn nhanh, không cần đặt trước).

Tripadvisor cho biết kết quả dựa trên chất lượng và số lượng đánh giá của khách du lịch trên Tripadvisor từ ngày 1.6.2022 đến ngày 31.5.2023. Những nhà hàng chiến thắng năm nay trải dài trên 6 lục địa, 58 quốc gia/vùng lãnh thổ và 478 điểm đến khác nhau, tạo thành một danh sách đa dạng.

“Mỗi doanh nghiệp đạt giải đã đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của chúng tôi về sự an toàn và độ tin cậy. Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải “Best of the Best”, thể hiện mức độ xuất sắc cao nhất trong lĩnh vực du lịch”, Tripadvisor thông tin thêm.

Không gian ở Hum. HUM

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện nhà hàng Hum cho biết trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang trải qua nhiều biến động vì đại dịch cũng như khó khăn kinh tế hiện nay, sự vinh danh từ du khách quốc tế thông qua Tripadvisor là một ghi nhận quý báu đối với đội ngũ của nhà hàng.

“Đây là một sự khích lệ mạnh mẽ trong quá trình phát triển và duy trì chất lượng dịch vụ trong những giai đoạn khó khăn. Đây đã là lần thứ hai, Hum được vinh danh ở vị trí thứ 10 trong số 25 các nhà hàng chay/thực vật tốt nhất trên toàn thế giới. Giải thưởng đầu tiên đã được trao cho Hum vào tháng 7.2021”, đại diện nhà hàng bày tỏ.

Trước đó, nhà hàng này trở thành 1 trong 2 nhà hàng chay duy nhất của Việt Nam được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand.