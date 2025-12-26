Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, tạo 'cầu nối' giữa thanh niên với doanh nghiệp

Thu Hằng
Thu Hằng
26/12/2025 14:35 GMT+7

Triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên năm 2025 không chỉ là nơi giới thiệu những mô hình kinh tế tiêu biểu do thanh niên làm chủ, mà còn mở ra không gian kết nối giao thương, hợp tác giữa thanh niên với doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.

Sáng nay 26.12, tại Công viên Cầu Giấy (P.Cầu Giấy, Hà Nội), T.Ư Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Triển lãm Quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên năm 2025.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, tạo 'cầu nối' giữa thanh niên với doanh nghiệp- Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút khai mạc triển lãm

ẢNH: LÂM HẢI

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết triển lãm được tổ chức nhằm tạo không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa do thanh niên làm chủ; đồng thời lan tỏa các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng của thanh niên nông thôn trong giai đoạn mới.

Các gian hàng tại triển lãm trưng bày đa dạng sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống và các mô hình kinh tế ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số do thanh niên làm chủ.

"Chúng ta tự hào khi nhiều sản phẩm tham gia triển lãm đã khẳng định được chất lượng, uy tín trên thị trường, thể hiện rõ tư duy đổi mới, khả năng tổ chức sản xuất và tinh thần vượt khó, làm giàu chính đáng của thanh niên Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy thanh niên hoàn toàn có thể trở thành lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế nếu được tạo điều kiện và đồng hành kịp thời", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, tạo 'cầu nối' giữa thanh niên với doanh nghiệp- Ảnh 2.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm

ẢNH: HẢI ĐĂNG

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, triển lãm còn là không gian kết nối, giao lưu và hợp tác, giúp thanh niên trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ, hình thành các chuỗi giá trị bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm của thanh niên.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, thông qua triển lãm, tổ chức Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh niên nông thôn trong phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển nông nghiệp bền vững; đồng thời quảng bá hình ảnh thanh niên nông thôn Việt Nam năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi xanh.

Quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, tạo 'cầu nối' giữa thanh niên với doanh nghiệp- Ảnh 3.

Thanh niên hào hứng thưởng thức nông sản các vùng miền

ẢNH: HẢI ĐĂNG

Cũng theo anh Nguyễn Tường Lâm, trong năm 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do T.Ư Đoàn triển khai tại 3 khu vực Tây Nam bộ, Tây Bắc bộ và Tây nguyên, với tổng cộng 150 gian hàng triển lãm. Sau chuỗi sự kiện tại An Giang, Đắk Lắk và Điện Biên, triển lãm tại Hà Nội được xem là điểm kết nối, lan tỏa hành trình khởi nghiệp của thanh niên trên phạm vi toàn quốc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 26 - 28.12, với quy mô 30 gian hàng, quy tụ các mô hình kinh tế, sản phẩm tiêu biểu của thanh niên nông thôn đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, có tiềm năng xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Tối cùng ngày, Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 20, năm 2025 sẽ được tổ chức, tiếp tục tôn vinh những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong lao động sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp sáng tạo.

Tin liên quan

Chuyên gia chỉ ra 5 'điểm nghẽn' cản bước thanh niên khởi nghiệp

Chuyên gia chỉ ra 5 'điểm nghẽn' cản bước thanh niên khởi nghiệp

Nhiều thanh niên có niềm tin, có ý tưởng, dám chấp nhận thử thách nhưng vẫn chưa thể khởi nghiệp thành công, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Theo chuyên gia, nguyên nhân đến từ những 'điểm nghẽn' tồn tại suốt quá trình khởi nghiệp của người trẻ.

Khám phá thêm chủ đề

khởi nghiệp thanh niên khởi nghiệp Triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp thanh niên Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận