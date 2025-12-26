Quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, tạo 'cầu nối' giữa thanh niên với doanh nghiệp

Sáng nay 26.12, tại Công viên Cầu Giấy (P.Cầu Giấy, Hà Nội), T.Ư Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Triển lãm Quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên năm 2025.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu bấm nút khai mạc triển lãm ẢNH: LÂM HẢI

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết triển lãm được tổ chức nhằm tạo không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa do thanh niên làm chủ; đồng thời lan tỏa các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng của thanh niên nông thôn trong giai đoạn mới.

Các gian hàng tại triển lãm trưng bày đa dạng sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống và các mô hình kinh tế ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số do thanh niên làm chủ.

"Chúng ta tự hào khi nhiều sản phẩm tham gia triển lãm đã khẳng định được chất lượng, uy tín trên thị trường, thể hiện rõ tư duy đổi mới, khả năng tổ chức sản xuất và tinh thần vượt khó, làm giàu chính đáng của thanh niên Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy thanh niên hoàn toàn có thể trở thành lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế nếu được tạo điều kiện và đồng hành kịp thời", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm ẢNH: HẢI ĐĂNG

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, triển lãm còn là không gian kết nối, giao lưu và hợp tác, giúp thanh niên trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ, hình thành các chuỗi giá trị bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm của thanh niên.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, thông qua triển lãm, tổ chức Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh niên nông thôn trong phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển nông nghiệp bền vững; đồng thời quảng bá hình ảnh thanh niên nông thôn Việt Nam năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi xanh.

Thanh niên hào hứng thưởng thức nông sản các vùng miền ẢNH: HẢI ĐĂNG

Cũng theo anh Nguyễn Tường Lâm, trong năm 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do T.Ư Đoàn triển khai tại 3 khu vực Tây Nam bộ, Tây Bắc bộ và Tây nguyên, với tổng cộng 150 gian hàng triển lãm. Sau chuỗi sự kiện tại An Giang, Đắk Lắk và Điện Biên, triển lãm tại Hà Nội được xem là điểm kết nối, lan tỏa hành trình khởi nghiệp của thanh niên trên phạm vi toàn quốc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 26 - 28.12, với quy mô 30 gian hàng, quy tụ các mô hình kinh tế, sản phẩm tiêu biểu của thanh niên nông thôn đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, có tiềm năng xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Tối cùng ngày, Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 20, năm 2025 sẽ được tổ chức, tiếp tục tôn vinh những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong lao động sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp sáng tạo.